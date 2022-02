Gratis für Android & iOS: Diese Apps und Games sind derzeit kostenlos

Hier kommt wie jeden Samstag wieder unsere Liste kostenloser Apps für iOS und Android. Dabei geht's nicht um die ohnehin kostenlosen Apps, sondern um Pro-Versionen, die lediglich für kurze Zeit umsonst sind. Installiert Euch also am Besten sofort alles, was Ihr gebrauchen könnt.

Zweimal pro Woche bekommt Ihr von uns einen Berg kostenloser Apps für iOS und Android empfohlen. Bei Android wissen wir in der Regel, wie lange die Anwendungen kostenlos bleiben. Bei iOS ist das nicht der Fall, so dass Ihr möglicherweise über Apps stolpern könntet, die nicht mehr gratis sind. Informiert uns in dem Fall bitte in den Kommentaren.

Wir stöbern für diese Liste in Apps wie AppsFree oder auf Seiten wie mydealz.de, um über die Apps und Mobile Games aufmerksam zu stolpern, die wir Euch hier empfehlen. Das Erstellen dieser Liste ist also keineswegs Raketenwissenschaft – lediglich ein Service für Euch, bei dem wir die katastrophalsten Apps vorab aussieben.

Tipp: Ihr findet eine App grundsätzlich interessant, benötigt sie aber derzeit nicht? Bitte trotzdem herunterladen! Ihr könnt sie danach direkt wieder vom Handy löschen und jederzeit wieder kostenlos neu aufs Handy packen.

Kostenlose Apps und Mobile Games im Google Play Store

Gratis-Apps im Google Play Store

Dokumentenscanner ( 2,99 € ): Ein erstklassiger Organizer für Dokumente. Mit Document Scanner könnt Ihr jedes Dokument schnell scannen, zuschneiden und in PDF konvertieren. Zusätzlich organisiert die App Eure Dateien und kann auch Bilder in Text umwandeln. (in deutscher Sprache)

): Mit dieser App könnt Ihr schnell Fadenkreuze anwenden und Eure Einstellungen in verschiedenen Shootern wie PUBG ändern. Ihr könnt die Farbe, die Form des Fadenkreuzes und seine Position auf dem Bildschirm einstellen. Photo Motion ( 2,99 € ): Fügt schnell Animationen zu Bildern hinzu, die coole Effekte erzeugen! Die App lässt Euch bewegte Hintergründe für Euer Gerät erstellen. (in deutscher Sprache)

Kostenlose Android-Spiele

My City: Love Story ( 2,99 € ): In diesem Spiel könnt Ihr ein soziales Leben für Euren Charakter gestalten. Ihr müsst Euch für die Nacht kleiden, die acht Orte erkunden und sogar Eure Charaktere aus den anderen Spielen der Reihe nutzen! (in deutscher Sprache)

Kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

Longman Wörterbuch der englischen Sprache (32 ,99 € ): Ein modernes, umfassendes Wörterbuch zur Erweiterung Eures englischen Wortschatzes und Ihrer Kenntnisse mit über 230.000 Wörtern, Sätzen und deren Bedeutungen. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, einen Suchverlauf zu erstellen und Eure Lieblingseinträge mit Lesezeichen zu versehen, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können.

Kostenlose iOS-Spiele

CyberAge ( 5,49 € ): Werft einen Blick in die Zukunft in CyberAge, einem Open-World-Spiel mit starkem Cyberpunk-Einschlag. In diesem Spiel erkundet Ihr Iceberg City und schaltet neue Upgrades für Max, den metamenschlichen Protagonisten, frei.

Was haltet Ihr von unserer Auswahl diese Woche? Habt Ihr andere spannende Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store gefunden? Schreibt's uns in die Comments.