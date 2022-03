Kostenlose Apps für Android & iOS: Diese Pro-Versionen sind derzeit gratis

NEXT PIT TV

Auch in schwierigen Zeiten wie diesen halten wir daran fest, Euch zweimal die Woche Apps und Mobile Games für iOS und Android aus dem Netz zu suchen, die für kurze Zeit kostenlos sind. Bei iOS-Apps wissen wir leider nicht, wie lange sie gratis bleiben – also ladet Euch die Apps so schnell wie möglich herunter. Wollt Ihr zwischendurch selbst nach kostenlosen Apps stöbern, hilft Euch Antoines Ratgeber für das Finden von Gratis-Apps.

Tipp: Ladet Euch spannende Apps auch dann kostenlos herunter, wenn Ihr sie aktuell nicht gebrauchen könnt. Ihr könnt sie direkt wieder vom Handy werfen und später neu installieren. Auch bei so einer Neuinstallation bleiben sie für Euch kostenlos, selbst wenn sie im App-Store längst wieder kostenpflichtig sind.

Kostenlose Apps und Mobile Games im Google Play Store

Gratis-Apps im Google Play Store

Net Signal Pro (0,79 €) ( endet heute! ): Überprüft die Signalstärke Eurer aktuellen Wi-Fi- oder Mobilfunkverbindung und findet heraus, welcher Zugangspunkt oder Betreiber bessere Geschwindigkeiten und vielleicht auch eine längere Akkulaufzeit für Euer Handy bietet. (in deutscher Sprache)

( ): Überprüft die Signalstärke Eurer aktuellen Wi-Fi- oder Mobilfunkverbindung und findet heraus, welcher Zugangspunkt oder Betreiber bessere Geschwindigkeiten und vielleicht auch eine längere Akkulaufzeit für Euer Handy bietet. (in deutscher Sprache) Shot on Watermark on Photo (1,49 €) : Alberne App zum Fälschen der Wasserzeichen von Fotos verschiedener Telefonmarken. (in deutscher Sprache)

: Alberne App zum Fälschen der Wasserzeichen von Fotos verschiedener Telefonmarken. (in deutscher Sprache) Lesezeichen-Manager (0,69 €) : Organisiert Eure Lesezeichen außerhalb des Browsers, mit Optionen zum Exportieren und Kategorisieren von URLs.

: Organisiert Eure Lesezeichen außerhalb des Browsers, mit Optionen zum Exportieren und Kategorisieren von URLs. Metatag-Analyzer (1,89 €) : Extrahiert die <META>-Informationen von Webseiten und sucht nach Fehlern und Möglichkeiten zur Verbesserung Eurer SEO-Rankings.

: Extrahiert die <META>-Informationen von Webseiten und sucht nach Fehlern und Möglichkeiten zur Verbesserung Eurer SEO-Rankings. Shout-Screen (0,69 €) : Ähnlich wie die App No Chat(Android | iOS), die mein Kollege Antoine in seinen Apps der Woche vorgestellt hat, hilft Euch diese App, Nachrichten auf dem Telefondisplay anzuzeigen.

Kostenlose Android-Spiele

Space-Shooter (0,99 €) : Schützt die Galaxie vor der Invasion der Aliens. Seid die letzte Verteidigungslinie und verbessert Euer Schiff, um Horden von Feinden aufzuhalten. (in deutscher Sprache)

: Schützt die Galaxie vor der Invasion der Aliens. Seid die letzte Verteidigungslinie und verbessert Euer Schiff, um Horden von Feinden aufzuhalten. (in deutscher Sprache) Trojan War Premium (0,99 €) : Trainiert Eure Krieger und bereitet Euch in verschiedenen Herausforderungen und Spielmodi auf die Schlacht vor. (in deutscher Sprache)

: Trainiert Eure Krieger und bereitet Euch in verschiedenen Herausforderungen und Spielmodi auf die Schlacht vor. (in deutscher Sprache) Dungeon999 (0,89 €) : Taucht in einen scheinbar endlosen Dungeon ein und sammelt Gegenstände und magische Fähigkeiten, um Eure Charaktere zu verbessern.

: Taucht in einen scheinbar endlosen Dungeon ein und sammelt Gegenstände und magische Fähigkeiten, um Eure Charaktere zu verbessern. Stickman Ghost 2: Gun Sword (0,59 €) : Ein weiterer Action-Side-Scroller mit dem berüchtigten Strichmännchen in der Hauptrolle, dieses Mal mit einem Star-Wars-ähnlichen Setting und vielen verschiedenen Waffen. (in deutscher Sprache)

Kostenlose Apps und Mobile Games im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

Lottery Box (6,99 €) : Spielt Ihr gerne Lotto? Organisiert Eure Lieblingskombinationen und lasst Euch benachrichtigen, wenn Ihr gewinnt (Mega Millions, Eurojackpot und andere Spiele sind als In-App-Käufe erhältlich).

: Spielt Ihr gerne Lotto? Organisiert Eure Lieblingskombinationen und lasst Euch benachrichtigen, wenn Ihr gewinnt (Mega Millions, Eurojackpot und andere Spiele sind als In-App-Käufe erhältlich). Orderly (1,09 €) : Seid Ihr auf der Suche nach einer weiteren To-Do-App? Diese App bietet Ordner, standortbezogene Erinnerungen, Cloud- oder E-Mail-Synchronisierung und Backups. (in deutscher Sprache)

: Seid Ihr auf der Suche nach einer weiteren To-Do-App? Diese App bietet Ordner, standortbezogene Erinnerungen, Cloud- oder E-Mail-Synchronisierung und Backups. (in deutscher Sprache) System Activity Monitor (1,09 €) : Zeigt verschiedene Statistiken Eures Geräts an: RAM- und Speichernutzung, Batteriestand und andere Informationen.

: Zeigt verschiedene Statistiken Eures Geräts an: RAM- und Speichernutzung, Batteriestand und andere Informationen. Blur Background ( 1,09 € ): Wendet einen unscharfen Hintergrund-Effekt auf alle Eure Fotos mit ML-Algorithmen an. Die Benutzeroberfläche ist super minimalistisch und die App ist einfach zu bedienen, so dass Ihr zwischen verschiedenen Unschärfestilen wählen könnt.

): Wendet einen unscharfen Hintergrund-Effekt auf alle Eure Fotos mit ML-Algorithmen an. Die Benutzeroberfläche ist super minimalistisch und die App ist einfach zu bedienen, so dass Ihr zwischen verschiedenen Unschärfestilen wählen könnt. MT-Browser und Dateimanager (2,29 €) : Verwaltet Dateien auf Idem iPhone oder iPad wie auf einem PC, indem Ihr einen In-App-Browser verwendet. Ihr könnt Dateien aus dem Web laden und sie mit iCloud synchronisieren oder auf Google Drive hochladen.

: Verwaltet Dateien auf Idem iPhone oder iPad wie auf einem PC, indem Ihr einen In-App-Browser verwendet. Ihr könnt Dateien aus dem Web laden und sie mit iCloud synchronisieren oder auf Google Drive hochladen. Billion Dollar Swipe (5,49 €) : Eine Trivia-App, die versucht, das Ausmaß des Besitzes/Verdienstes von einer Milliarde Dollar zu vermitteln.

Kostenlose iOS-Spiele

Quell Memento+ (3,29 €) : Ein einfaches, aber herausforderndes Puzzlespiel, das in einem verlassenen Haus spielt, wo man die Erinnerungen der letzten Bewohner entdeckt.

: Ein einfaches, aber herausforderndes Puzzlespiel, das in einem verlassenen Haus spielt, wo man die Erinnerungen der letzten Bewohner entdeckt. Poker Pop! (1,09 €) : Casual Game, welches sich als kurzweiliger Hybrid aus Matching Game, Poker und Domino entpuppt.

: Casual Game, welches sich als kurzweiliger Hybrid aus Matching Game, Poker und Domino entpuppt. Tiny Orchestra (3,29 €) : Ein Lernspiel für kleine Kinder, das ihnen hilft, den Unterschied zwischen Musikinstrumenten zu verstehen und wie sie in einem Orchester zusammenspielen.

: Ein Lernspiel für kleine Kinder, das ihnen hilft, den Unterschied zwischen Musikinstrumenten zu verstehen und wie sie in einem Orchester zusammenspielen. Johnny Bonasera 1 (2,29 €) : Ein Abenteuerspiel mit sauberer Vektorgrafik (Flash ist wieder da! ). Helft Johnny, die Tyrannen zu bekämpfen. (in deutscher Sprache)

: Ein Abenteuerspiel mit sauberer Vektorgrafik ). Helft Johnny, die Tyrannen zu bekämpfen. (in deutscher Sprache) Game of Life (1,09 €) : Eine modernisierte Version der klassischen Spiel-des-Lebens-Simulation, die den Apple-Grafikprozessor nutzt, um Berechnungen zu beschleunigen und schnell verrückte Muster mit vielen Anpassungsmöglichkeiten zu erstellen.

War was Passendes für Euch dabei? Schreibt es uns in die Kommentare – ebenso wie Hinweise auf nicht mehr kostenlose Apps in unserer Liste. Dienstag geht es weiter mit frischen Angeboten!