Kostenlos für iOS & Android: Diese Apps sind nur für kurze Zeit gratis

Ihr wisst ja, was Ihr in diesem Artikel findet: Keine generell kostenlosen Apps wie TikTok oder Facebook, sondern Premium-Apps, für die üblicherweise Geld fällig wird und die nur in einem schlanken Zeitfenster kostenlos angeboten werden. Während wir bei den fünf besten Apps der Woche alle Empfehlungen selbst ausprobieren, seid Ihr hier auf Euch gestellt. Soll heißen, wir listen lediglich die Apps auf, ohne darauf zu schauen, ob ein Spiel ziemlicher Quatsch ist, oder eine Anwendung übertrieben viele In-App-Käufe erfordert.

Tipp: Manchmal ist eine App grundsätzlich interessant, aktuell aber einfach nicht von Nutzen. Installiert sie dann dennoch und schmeißt sie direkt wieder runter. Sie wandert so in Euren Besitz und kann daher jederzeit wieder kostenlos installiert werden, auch wenn sie im App-Store längst schon wieder Geld kostet.

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Diese Apps sind im Google Play Store kostenlos

Geschwindigkeitsmesser GPS Pro ( 0,99 € ): Diese App kann Eure Geschwindigkeit, Entfernung, Zeit und Euren Standort aufzeichnen und liefert Euch außerdem Details wie Startzeit, verstrichene Zeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit und Höhe sowie weitere Statistiken.

): Diese App kann Eure Geschwindigkeit, Entfernung, Zeit und Euren Standort aufzeichnen und liefert Euch außerdem Details wie Startzeit, verstrichene Zeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit und Höhe sowie weitere Statistiken. Audit Bricks ( 4,99 € ): Audit Bricks erleichtert Euch das Überprüfen von Websites und das Aufspüren von Mängeln. Der Baustellen-Audit-Prozess hilft Euch, Probleme, Inspektionen, Mängel, Fehler, Pannenlisten, To-Do-Listen und Zustandsbewertungen für Eure Baustellenarbeiten zu finden. Ihr könnt alle Eure Arbeiten in verschiedenen Projekten verwalten.

): Audit Bricks erleichtert Euch das Überprüfen von Websites und das Aufspüren von Mängeln. Der Baustellen-Audit-Prozess hilft Euch, Probleme, Inspektionen, Mängel, Fehler, Pannenlisten, To-Do-Listen und Zustandsbewertungen für Eure Baustellenarbeiten zu finden. Ihr könnt alle Eure Arbeiten in verschiedenen Projekten verwalten. CarBux ( 4,99 € ): CarBux ist ein Autoleasing- und Autokreditrechner, der Euch eine Kauf- oder Nicht-Kauf-Empfehlung für Neu- und Gebrauchtwagen bietet.

Diese Handyspiele sind im Google Play Store gratis

Burning Fortress 2 ( 1,00 € ): Greift Feinde und Festungen an. Genug gesagt!

): Greift Feinde und Festungen an. Genug gesagt! DungeonMon! ( 0,99 € ): Seid Ihr bereit, Eurem Blutrausch freien Lauf zu lassen? Das könnt Ihr tun, indem Ihr Euer Monster trainiert. Mit 90 verschiedenen Monstern habt Ihr die Qual der Wahl! Beseitigt alle Zombies mit Euren Monstern!

): Seid Ihr bereit, Eurem Blutrausch freien Lauf zu lassen? Das könnt Ihr tun, indem Ihr Euer Monster trainiert. Mit 90 verschiedenen Monstern habt Ihr die Qual der Wahl! Beseitigt alle Zombies mit Euren Monstern! Sudoku Pro ( 2,99 € ): Das Leben ist nicht wirklich komplett, wenn es kein Sudoku-Rätsel gibt, mit dem Ihr Euer Gehirn malträtiert. Diese Pro-Version der App enthält mehr als 9.000 Rätsel, und jeden Tag kommen neue hinzu. Wählt zwischen den Schwierigkeitsgraden leicht, mittel und schwer.

): Das Leben ist nicht wirklich komplett, wenn es kein Sudoku-Rätsel gibt, mit dem Ihr Euer Gehirn malträtiert. Diese Pro-Version der App enthält mehr als 9.000 Rätsel, und jeden Tag kommen neue hinzu. Wählt zwischen den Schwierigkeitsgraden leicht, mittel und schwer. Point ( 1,99 € ): Point ist ein minimal-abstraktes, entspannendes Rätsel, bei dem Ihr mit Hilfe von Pfeilen den Standort von Feinden vorhersagen müsst.

): Point ist ein minimal-abstraktes, entspannendes Rätsel, bei dem Ihr mit Hilfe von Pfeilen den Standort von Feinden vorhersagen müsst. Evo Creo ( 0,99 € ): Braucht die Welt ein weiteres Taschenmonsterspiel? Ich denke schon, also macht mit dieser Pokémon-Variante das Beste daraus daraus und seht, ob es sich mit dem Original messen kann...

): Braucht die Welt ein weiteres Taschenmonsterspiel? Ich denke schon, also macht mit dieser Pokémon-Variante das Beste daraus daraus und seht, ob es sich mit dem Original messen kann... Soul Warrior Premium ( 1,99 € ): In Soul Warrior spielt Ihr zwei Charaktere, Shan und Hina. Es ist ein faszinierendes Kinder-Abenteuerspiel mit toller Grafik und Musik, das alle Spieler:innen jeden Alters begeistern wird. Da es sich um ein Offline-Spiel handelt, ist eine mobile Internetverbindung nicht erforderlich.

): In Soul Warrior spielt Ihr zwei Charaktere, Shan und Hina. Es ist ein faszinierendes Kinder-Abenteuerspiel mit toller Grafik und Musik, das alle Spieler:innen jeden Alters begeistern wird. Da es sich um ein Offline-Spiel handelt, ist eine mobile Internetverbindung nicht erforderlich. Missile Dude RPG ( 1,99 € ): Dieser Raketensimulator bietet keinen Weltfrieden, aber Ihr benutzt heilige Raketen, um alle Dämonen in der Umgebung loszuwerden, einschließlich der Endgegner. Die Raketen können aufgerüstet werden, damit Eure Einheiten eine höhere Überlebensrate haben.

): Dieser Raketensimulator bietet keinen Weltfrieden, aber Ihr benutzt heilige Raketen, um alle Dämonen in der Umgebung loszuwerden, einschließlich der Endgegner. Die Raketen können aufgerüstet werden, damit Eure Einheiten eine höhere Überlebensrate haben. Hero's 2nd Memory ( 0,99 € ): Damals, als Menschen und Monster zusammen lebten, brach ein Krieg zwischen Mensch und Monster aus, da der Teufel die Menschheit beherrschen wollte. Daraufhin erhob sich ein Held, um die Menschheit vor den Monstern und ihrer wachsenden Stärke zu retten. Ratet mal, wer in diesem Spiel diesen Helden steuert.

Kostenlose Apps für Euer iPhone

Diese Apps sind kostenlos für iOS

Einheitenumrechner Pro HD ( 0,99 € ): Der leistungsstärkste Einheitenumrechner auf dem Markt. Hilft Euch bei der einfachen Umrechnung zwischen mehr als 700 verschiedenen Maßeinheiten in 30 Kategorien.

): Der leistungsstärkste Einheitenumrechner auf dem Markt. Hilft Euch bei der einfachen Umrechnung zwischen mehr als 700 verschiedenen Maßeinheiten in 30 Kategorien. PropFun Pro ( 0,99 € ): Die lustigste App der Welt! Ich fürchte, die Eigenbeschreibung dieser App könnte ein kleines bisschen überzogen sein. Aber vielleicht taugen die Collagen ja dennoch, die Ihr mit dieser Anwendung basteln könnt.

): Die lustigste App der Welt! Ich fürchte, die Eigenbeschreibung dieser App könnte ein kleines bisschen überzogen sein. Aber vielleicht taugen die Collagen ja dennoch, die Ihr mit dieser Anwendung basteln könnt. Pushfit Pro ( 1,99 € ): PushFit Pro ist ein simpler Liegestützzähler und -tracker. Mit PushFit Pro könnt Ihr zu Hause, im Fitnessstudio oder sonst wo trainieren!

): PushFit Pro ist ein simpler Liegestützzähler und -tracker. Mit PushFit Pro könnt Ihr zu Hause, im Fitnessstudio oder sonst wo trainieren! Lock Notes Pro ( 4,99 € ): Haltet Eure wertvollen, privaten und geheimen Notizen vor neugierigen Blicken fern. Speichert Passwörter, Geheimnisse, Kontakte oder haltet einfach Euer Tagebuch privat.

Diese Handyspiele sind kostenlos für iOS

DEEMO ( 0,99 € ): Das mobile Rhythmusspiel, hat schon über 10 Millionen Spieler:innen begeistert – vielleicht schließt Ihr Euch ja schon bald an.

): Das mobile Rhythmusspiel, hat schon über 10 Millionen Spieler:innen begeistert – vielleicht schließt Ihr Euch ja schon bald an. Ragdolls Sandbox ( 2,99 € ): Ragdolls Sandbox ist eine Physiksimulation, bei der Ihr als Spieler:in Eurer Kreativität freien Lauf lasst, um herauszufinden, wie die verschiedenen Minispiele funktionieren.

): Ragdolls Sandbox ist eine Physiksimulation, bei der Ihr als Spieler:in Eurer Kreativität freien Lauf lasst, um herauszufinden, wie die verschiedenen Minispiele funktionieren. i Live ( 1,99 € ): Verpasst Eurem Gerät eine Seele mit i Live. Zieht Euer virtuelles Baby wie im richtigen Leben groß. Es gibt über 5000 Frames für Animationen, dynamische Beleuchtung und Schatten, und das alles in Echtzeit!

): Verpasst Eurem Gerät eine Seele mit i Live. Zieht Euer virtuelles Baby wie im richtigen Leben groß. Es gibt über 5000 Frames für Animationen, dynamische Beleuchtung und Schatten, und das alles in Echtzeit! Schlacht um Westnoth ( 3,99 € ): Die Schlacht um Wesnoth ist ein rundenbasiertes taktisches Strategiespiel mit einem High-Fantasy-Thema. Baut eine große Armee auf und verwandelt nach und nach untrainierte Rekruten in abgehärtete Veteranen.

): Die Schlacht um Wesnoth ist ein rundenbasiertes taktisches Strategiespiel mit einem High-Fantasy-Thema. Baut eine große Armee auf und verwandelt nach und nach untrainierte Rekruten in abgehärtete Veteranen. Bike Life! ( 0,99 € ): Fahrt mit Eurem Fahrrad stilvoll durch den Verkehr und an Fußgängern vorbei! Bekommt Ihr gleichzeitig einen Wheelie hin, während Ihr Autos und Fußgängern ausweicht?

Wir hoffen, dass für Euch ein paar spannende Links dabei waren. Kommt gut durchs Wochenende und eine Bitte zum Schluss: Meldet Euch doch bitte in den Kommentaren, sollte eine der Apps wieder kostenpflichtig werden. Besten Dank im Voraus!