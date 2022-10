Spart bares Geld – Diese Apps für Android und iOS sind aktuell gratis

Zum zweiten Mal in dieser Woche haben wir für Euch wieder kostenlose Apps und Games für iOS und Android zusammengesucht. Aber Vorsicht: All diese Premium-Anwendungen und -Spiele sind nur für kurze Zeit gratis.

Next Pit TV

Im Fokus stehen bei uns in unseren App-Listen nicht die generell kostenlosen Apps. Stattdessen haben wir ein Auge auf kostenpflichtige Anwendungen, die nur für wenige Tage im Rahmen von Werbe-Aktionen gratis verteilt werden.

Im Gegensatz zu unserer Liste mit den fünf besten Apps der Woche überprüfen wir in diesem Fall die Apps aber nicht auf Qualität und sonstige Aspekte. Daher solltet Ihr mit einem kritischen Blick auf die Apps schauen. Einige dieser Apps könnten zum Beispiel auf Mikrotransaktionen setzen, um im Spiel voranzukommen oder Funktionen freizuschalten.

Tipp: Schnappt Euch spannende Apps auch dann, wenn Ihr sie aktuell nicht benötigt. Sie wandern automatisch in Euren App-Fundus bei Google Play. Ihr könnt sie also gefahrlos direkt nach dem Download wieder löschen – und installiert sie einfach dann bei Bedarf neu.

Kostenlose Apps für Android

Diese Apps sind im Google Play Store derzeit gratis

Website Shortcut Maker ( 0,99 €) : Erstellt ein Website-Verknüpfungssymbol auf Eurem Startbildschirm, mit dem Ihr Eure Lieblingswebsites mit einer einzigen Berührung aufruft.

: Erstellt ein Website-Verknüpfungssymbol auf Eurem Startbildschirm, mit dem Ihr Eure Lieblingswebsites mit einer einzigen Berührung aufruft. Pholorize ( 2,99 €) : Ihr kennt doch diese alten und unansehnlichen Schwarz-Weiß-Fotos. Warum fügt Ihr ihnen nicht mit dieser App einen Hauch von Farbe hinzu, um ihnen modernen Glanz zu verleihen?

: Ihr kennt doch diese alten und unansehnlichen Schwarz-Weiß-Fotos. Warum fügt Ihr ihnen nicht mit dieser App einen Hauch von Farbe hinzu, um ihnen modernen Glanz zu verleihen? Bubbles Battery Indicator ( 1,49 €) : Mit dieser App peppt Ihr die Animation zum Aufladen des Akkus Eures Smartphones auf. Ihr könnt die Größe und Farbe der Blasen anpassen.

: Mit dieser App peppt Ihr die Animation zum Aufladen des Akkus Eures Smartphones auf. Ihr könnt die Größe und Farbe der Blasen anpassen. My Sheet Music (2,99 €) : Verändert die Art und Weise, wie Ihr Musik spielt und lernt. Das gelingt mit dieser App, mit der Ihr Klaviernoten (oder jede andere Art von Musiknoten) direkt auf Eurem Smartphone studieren könnt.

Diese Handyspiele sind im Google Play Store derzeit gratis

Hot Lap League: Racing Mania (4,99 €) Tretet mit Euren Reflexen gegen andere Fahrer auf der Rennstrecke an. Zeigt der Welt, dass Ihr Meister auf über 150 Rennstrecken seid, mit Eurer ganz eigenen, einzigartigen Technik und Strategie.

Tretet mit Euren Reflexen gegen andere Fahrer auf der Rennstrecke an. Zeigt der Welt, dass Ihr Meister auf über 150 Rennstrecken seid, mit Eurer ganz eigenen, einzigartigen Technik und Strategie. City Destructor HD (2.49 €): Seid Ihr gestresst von der hektischen Arbeitswoche? Wie wäre es dann, wenn Ihr in diesem seltsam kathartischen Spiel durch eine Stadt wütet und sie in Schutt und Asche legt?

Seid Ihr gestresst von der hektischen Arbeitswoche? Wie wäre es dann, wenn Ihr in diesem seltsam kathartischen Spiel durch eine Stadt wütet und sie in Schutt und Asche legt? Trojan War Premium (0,99 €) : Seid Herr Eures eigenen Schicksals, indem Ihr eine griechische Armee befehligt, um das Herz der Königin Helena von Troja zu gewinnen. Je weiter Ihr Euren Eroberungszug ausdehnt, desto mehr Truppentypen stehen Euch zur Verfügung.

: Seid Herr Eures eigenen Schicksals, indem Ihr eine griechische Armee befehligt, um das Herz der Königin Helena von Troja zu gewinnen. Je weiter Ihr Euren Eroberungszug ausdehnt, desto mehr Truppentypen stehen Euch zur Verfügung. Pentamon Monster RPG (0,99 €) : Ein Pokémon-Klon, für den es sich lohnt, ein wenig Zeit zu verschwenden, und bei dem Ihr Euch sogar auf spannende 6-gegen-6-Kämpfe einlassen könnt!

: Ein Pokémon-Klon, für den es sich lohnt, ein wenig Zeit zu verschwenden, und bei dem Ihr Euch sogar auf spannende 6-gegen-6-Kämpfe einlassen könnt! Bricks Breaker PRO (3,99 €) : Zerbrecht Euch nicht den Kopf bei diesem Spiel, bei dem Ihr so viele Ziegelsteine wie möglich zerbrechen müsst, um ins nächste Level aufzusteigen. Das Spiel weckt sicherlich Erinnerungen an Alleyway auf dem Gameboy.

: Zerbrecht Euch nicht den Kopf bei diesem Spiel, bei dem Ihr so viele Ziegelsteine wie möglich zerbrechen müsst, um ins nächste Level aufzusteigen. Das Spiel weckt sicherlich Erinnerungen an Alleyway auf dem Gameboy. Requisite (0,99 €) : Zen, ein Katzenroboter aus der Vergangenheit, ist der Hauptprotagonist in diesem Jump'n'Run, in dem Ihr ruchlose Rätsel lösen müsst, um ins nächste Level zu kommen!

: Zen, ein Katzenroboter aus der Vergangenheit, ist der Hauptprotagonist in diesem Jump'n'Run, in dem Ihr ruchlose Rätsel lösen müsst, um ins nächste Level zu kommen! Crazy Car Impossible Stunts (7,99 €) : Habt Ihr schon immer bewundert, wie tollkühne Menschen mit ihren Fahrzeugen Stunts vollführen, sich überschlagen und richtig landen oder durch Feuerreifen springen? Mit diesem Spiel könnt Ihr das tun, ohne dabei Verletzungen oder den Tod zu riskieren.

Kostenlose Apps für iOS

Diese Apps sind im Apple App Store derzeit gratis

Fame: YT Thumbnail Maker ( 0 ,99 €) : Seid Ihr ein Content Creator mit einem eigenen YouTube-Kanal? Die Erstellung von Vorschaubildern kann manchmal ganz schön schwierig sein, warum lasst Ihr Euch also nicht von dieser App helfen?

: Seid Ihr ein Content Creator mit einem eigenen YouTube-Kanal? Die Erstellung von Vorschaubildern kann manchmal ganz schön schwierig sein, warum lasst Ihr Euch also nicht von dieser App helfen? Vintage Logo & Poster Maker (1,99 €) : Es gibt zwar auch andere Tools, mit denen Ihr Plakate und Anzeigen im Vintage-Look erstellen könnt, aber diese App macht das alles im Handumdrehen auf Eurem Smartphone.

: Es gibt zwar auch andere Tools, mit denen Ihr Plakate und Anzeigen im Vintage-Look erstellen könnt, aber diese App macht das alles im Handumdrehen auf Eurem Smartphone. All In One Memo (4,99 €) : Habt Ihr schon mal etwas im Internet gelesen und wolltet es Euch notieren, nur um später zu vergessen, wo Ihr es gesehen habt? Mit dieser App könnt Ihr Wörter, Bilder, Videos, Stimmen und Positionen jederzeit und überall festhalten.

: Habt Ihr schon mal etwas im Internet gelesen und wolltet es Euch notieren, nur um später zu vergessen, wo Ihr es gesehen habt? Mit dieser App könnt Ihr Wörter, Bilder, Videos, Stimmen und Positionen jederzeit und überall festhalten. CampNight: Sleep Sounds (0,99 €) : Fühlt Euch akustisch der Natur etwas näher. Mit dieser App kann man mit den beruhigenden, rhythmischen Geräuschen der Natur friedlich einschlafen.

Diese Spiele sind im Apple App Store derzeit gratis

Slaps and Beans (3,99 €) : Mit seiner Retro-Pixelgrafik bietet Slaps And Beans ein kooperatives oder Einzelspieler-Scrolling-Beat 'em Up-Erlebnis, bei dem Ihr eine Menge Spaß haben werdet. Kommen Euch die Protagonisten bekannt vor? Ja, richtig gesehen – Ihr spielt Pixel-Versionen von Bud Spencer und Terence Hill!

: Mit seiner Retro-Pixelgrafik bietet Slaps And Beans ein kooperatives oder Einzelspieler-Scrolling-Beat 'em Up-Erlebnis, bei dem Ihr eine Menge Spaß haben werdet. Kommen Euch die Protagonisten bekannt vor? Ja, richtig gesehen – Ihr spielt Pixel-Versionen von Bud Spencer und Terence Hill! Your Turn!! (0,99 €) : Wenn Ihr viel Zeit mit Brettspielen verbringt, ist vielleicht ein Timer nützlich. Schmeißt die alte Sanduhr weg und holt Euch stattdessen diese App.

: Wenn Ihr viel Zeit mit Brettspielen verbringt, ist vielleicht ein Timer nützlich. Schmeißt die alte Sanduhr weg und holt Euch stattdessen diese App. 13's (1,99 €) : Dieses lustige Zahlenrätsel ist eine Art Sudoku, bei dem Ihr Spielsteine auf das Brett ziehen müsst, um Reihen oder Spalten zu bilden, wo die Summe 13 ergibt.

Dieses lustige Zahlenrätsel ist eine Art Sudoku, bei dem Ihr Spielsteine auf das Brett ziehen müsst, um Reihen oder Spalten zu bilden, wo die Summe 13 ergibt. Flap That Bat (1,99 €) : Wie bei einem Endlos-Runner-Spiel müsst Ihr Eure Fledermaus durch Eure Flugroute steuern und dabei Hindernissen auf dem Friedhof ausweichen, die nichts lieber wollen, als Euch zu Boden zu bringen. Die Schwarz-Weiß-Grafik sorgt für einen netten Touch.

: Wie bei einem Endlos-Runner-Spiel müsst Ihr Eure Fledermaus durch Eure Flugroute steuern und dabei Hindernissen auf dem Friedhof ausweichen, die nichts lieber wollen, als Euch zu Boden zu bringen. Die Schwarz-Weiß-Grafik sorgt für einen netten Touch. HappyTruck: Explorer (1,99 €) : Ihr wisst ja, was man sagt: Mit einem Truck könnt Ihr überall hinfahren. In diesem Spiel erkundet Ihr eine Welt voller Hindernisse, aber zum Glück habt Ihr einen Truck – also versucht, diese Hindernisse mit Eurem Verstand zu überwinden!

: Ihr wisst ja, was man sagt: Mit einem Truck könnt Ihr überall hinfahren. In diesem Spiel erkundet Ihr eine Welt voller Hindernisse, aber zum Glück habt Ihr einen Truck – also versucht, diese Hindernisse mit Eurem Verstand zu überwinden! Silly Times (0,99 €) : Mal sehen, was die KI und der Mensch in diesem Spiel aushecken können! Zeichnet etwas und lasst die KI bestimmen, welche anderen Elemente sie einbaut, um das Kunstwerk zu vervollständigen.

: Mal sehen, was die KI und der Mensch in diesem Spiel aushecken können! Zeichnet etwas und lasst die KI bestimmen, welche anderen Elemente sie einbaut, um das Kunstwerk zu vervollständigen. Granny Horror: Two Chapters (2,99 €) : Warum nutzt Ihr mit diesem Spiel nicht die Gelegenheit, Euch an Halloween gepflegt zu gruseln? Ihr steckt in einem Horrorhaus fest, aus dem Ihr nur durch das Lösen von kniffligen Rätseln entkommen könnt.

: Warum nutzt Ihr mit diesem Spiel nicht die Gelegenheit, Euch an Halloween gepflegt zu gruseln? Ihr steckt in einem Horrorhaus fest, aus dem Ihr nur durch das Lösen von kniffligen Rätseln entkommen könnt. Brookhaven Game (2,99 €) : Dies ist ein ziemlich seltsames Game, bei dem Ihr Eure Zeit damit verbringt, die verschiedenen Räume und die Außenanlagen in farbenfroher HD-Grafik zu entdecken. Lasst Eurer Fantasie freien Lauf!

Was haltet Ihr von unserer Auswahl in dieser Woche? Habt Ihr andere interessante Anwendungen oder Spiele im Google Play Store oder im Apple App Store gefunden? Teilt uns Eure Favoriten in den Kommentaren mit. Und lasst uns doch bitte wissen, wenn Ihr über einen Link stolpert, der zu einer wieder kostenpflichtigen App führt.