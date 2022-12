Kostenlose Apps für Android und iOS: Nur kurze Zeit für umme!

Wir befinden uns jetzt auf der letzten Meile vor dem Jahr 2023, in dem alle in Urlaubsstimmung sind. Aber das ist keine Ausrede, um die Arbeit an NextPits Auswahl an kostenlosen Apps und Spielen aus dem Google Play Store und dem Apple App Store einzustellen. Diese Apps kosten normalerweise etwas, aber sie sind nur für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich. Perfekt für die Feiertage, meint Ihr nicht auch?