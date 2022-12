Kostenlose Apps für Android und iOS: Das letzte Mal in diesem Jahr gratis!

Wir befinden uns in der letzten Woche des Jahres 2022 und sind weniger als 24 Stunden davon entfernt, den Vorhang fallen zu lassen und das Jahr 2023 zu empfangen. Unabhängig davon, wie Ihr das neue Jahr feiern wollt, hier ist NextPits Auswahl an kostenlosen Apps und Spielen aus dem Google Play Store und dem Apple App Store. Normalerweise kosten diese Apps etwas, doch die Apps hier sind für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich. Das ist doch ideal, um das Jahr ausklingen zu lassen, findet Ihr nicht auch?

Diese Liste mit kostenlosen Apps wird zweimal pro Woche aktualisiert. Bitte beachtet, dass die üblichen Einschränkungen gelten, d.h. die Apps sind nur für eine begrenzte Zeit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostenlos verfügbar. Mit anderen Worten: Wenn Ihr diesen Artikel zu spät lest, sind sie vielleicht schon wieder kostenpflichtig.

Lest auch: Kompletter Leitfaden zum Finden kostenloser Apps für Android und iOS

Kleiner Tipp: Wenn Ihr eine interessante App oder ein Spiel in unserer Liste entdeckt, aber akut keine Verwendung dafür habt, könnt Ihr die App erst einmal installieren. Danach gern die neu installierte App von Eurem Gerät löschen, da sie bereits Teil Eurer App-Bibliothek geworden ist. So könnt Ihr sie in Zukunft bei Bedarf wieder installieren. Das ist eine zuverlässige Methode, um die Vorteile einer kurzlebigen Aktion voll auszuschöpfen.

Vorübergehend kostenlose Android-Apps im Google Play Store

Android Produktivitäts-/Lifestyle-Apps, die im Google Play Store vorübergehend kostenlos sind

SkanApp ( 19,99 € ) : Macht Euer Smartphone nützlicher mit dieser App zum Scannen von Dokumenten, die sogar mit Handgesten funktioniert!

: Macht Euer Smartphone nützlicher mit dieser App zum Scannen von Dokumenten, die sogar mit Handgesten funktioniert! Equalizer & Bass Booster Pro ( 1,89 € ) : Mit dieser App könnt Ihr die Audioeinstellungen Eures Smartphones für ein optimales Hörerlebnis optimieren.

: Mit dieser App könnt Ihr die Audioeinstellungen Eures Smartphones für ein optimales Hörerlebnis optimieren. Accumulator PDF Creator ( 24,99 € ) : Wollt Ihr Fotos und Bilder auf Eurem Handy in PDF-Dateien umwandeln? Diese App macht alles möglich! Und Ihr spart bei dieser App so richtig. Backup first!

: Wollt Ihr Fotos und Bilder auf Eurem Handy in PDF-Dateien umwandeln? Diese App macht alles möglich! Und Ihr spart bei dieser App so richtig. Backup first! Alfacast X Screen Mirror (5 ,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr Euer Handy ohne Kabel auf einen zweiten Bildschirm übertragen.

Android-Handyspiele, die im Google Play Store vorübergehend kostenlos sind

Even & Odd Premium ( 0,99 € ) : Mit diesem Spiel trainiert Ihr Euer Gehirn, messerscharf zu sein.

: Mit diesem Spiel trainiert Ihr Euer Gehirn, messerscharf zu sein. City Destructor HD ( €1,99 € ) : Zerstört Ihr gerne Sachen? In diesem Spiel könnt Ihr das mit großer Hingabe tun.

: Zerstört Ihr gerne Sachen? In diesem Spiel könnt Ihr das mit großer Hingabe tun. Intergalactic Space Virtual Reality ( 0,79 € ) : Eine futuristisch anmutende Achterbahn. Achtet darauf, dass Ihr Euer Essen drin behalten!

: Eine futuristisch anmutende Achterbahn. Achtet darauf, dass Ihr Euer Essen drin behalten! One Shot ( 0 ,99 € ): Schöne minimalistische Spielidee! Im Spiel müsst Ihr eine Kugel durch 40 Level schießen. Und ja, Ihr habt nur einen Versuch dazu!

Vorübergehend kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Diese Produktivitäts-/Lifestyle-iOS-Apps sind vorübergehend kostenlos im Apple App Store

I Know Percentage ( 2,99 € ) : Mit dieser App könnt Ihr im Handumdrehen Prozente berechnen.

: Mit dieser App könnt Ihr im Handumdrehen Prozente berechnen. BGH - Bear's Good Habits ( 0,99 € ) : Mit dieser App könnt Ihr Euer Leben in Ordnung bringen, indem Ihr Euch lebensverändernde Gewohnheiten aneignet.

: Mit dieser App könnt Ihr Euer Leben in Ordnung bringen, indem Ihr Euch lebensverändernde Gewohnheiten aneignet. App Secret ( 1,99 € ): Mit dieser App sichert Ihr Eure Smartphone-Daten.

Die iOS-Spiele sind vorübergehend kostenlos im Apple App Store

Reaction Timer Game ( 0,9 9 € ) : Wie schnell ist Eure Reaktion? Mit diesem Spiel könnt Ihr es herausfinden!

: Wie schnell ist Eure Reaktion? Mit diesem Spiel könnt Ihr es herausfinden! 13's ( 2,99 € ) : Ein Zahlenpuzzle, das Euer Gehirn auf Trab hält.

: Ein Zahlenpuzzle, das Euer Gehirn auf Trab hält. Sky Crab ( 4,99 € ) : Diese Krabbe ist ein Adrenalinjunkie, die so hoch wie möglich klettern will. Und es ist Eure Aufgabe ihr dabei zu helfen.

: Diese Krabbe ist ein Adrenalinjunkie, die so hoch wie möglich klettern will. Und es ist Eure Aufgabe ihr dabei zu helfen. Toasty Crackers - Flip the Cat ( 4,99 € ): Benutzt den Toaster um die Katze zu starten und lasst sie auf alle möglichen Ziele stürzen.

Was haltet Ihr von unserer Auswahl für die letzte Woche des Jahres 2022? Habt Ihr andere interessante Anwendungen oder Spiele im Google Play Store oder im Apple App Store gefunden? Teilt uns Eure Empfehlungen gerne in den Kommentaren mit.