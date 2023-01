Kostenlos für Android & iOS: Die Gratis-Apps der Woche

Next Pit TV

Denkt vorm Herunterladen bitte daran, dass die hier gelisteten kostenlosen Apps im Gegensatz zu unseren fünf besten Apps der Woche keinerlei Qualitätskontrolle hinter sich haben. Habt also ein Auge drauf, was Ihr Euch da an Land zieht und welche Berechtigungen oder In-App-Käufe Euch dort erwarten.

Unser Tipp: Platzprobleme auf dem Smartphone? Solange die gewünschte App noch draufpasst, ladet sie dennoch runter. Danach löscht Ihr sie wieder vom Gerät. Installiert sie einfach irgendwann neu, wenn Ihr sie benötigt und mehr Platz auf dem Handy geschaffen habt. Eine einmal installierte Anwendung bleibt für Euch kostenlos.

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Diese Apps sind derzeit kostenlos für Android

Diese Mobile Games sind derzeit kostenlos für Android

Kostenlose Apps für Euer iPhone

Diese Apps sind derzeit kostenlos für iOS

Diese Mobile Games sind derzeit kostenlos für iOS

Crystal Cove ( 2,99 € ): Streicht mit Eurem Dreieck über das Spielfeld und bringt mindestens drei Farben zusammen.

): Streicht mit Eurem Dreieck über das Spielfeld und bringt mindestens drei Farben zusammen. 4wheel: Offroad Driving ( 1,99 € ): Ihr werdet jede Menge Spaß haben, wenn Ihr im LKW über Stock und Stein fahrt.

): Ihr werdet jede Menge Spaß haben, wenn Ihr im LKW über Stock und Stein fahrt. cat&line ( 1,99 € ): Zeichnet Linien und lasst Eure Katze darüber rennen.

): Zeichnet Linien und lasst Eure Katze darüber rennen. DropFlop ( 2,99 € ): Testet Eure Fingerreflexe mit diesem Spiel.

): Testet Eure Fingerreflexe mit diesem Spiel. Curb Ball Game ( 0,99 € ): Eine endlose Demo, damit Ihr Euch an die Spielmechanik gewöhnen könnt.

): Eine endlose Demo, damit Ihr Euch an die Spielmechanik gewöhnen könnt. Moto Hero ( 1,99 € ): Ein Motorrad-Rennspiel nach dem Vorbild von Motocross Maniacs.

): Ein Motorrad-Rennspiel nach dem Vorbild von Motocross Maniacs. The Lost Fountain ( 0,99 € ): Ein anspruchsvolles Point-and-Click-Spiel, in welchem Ihr eine geheimnisvolle Insel erkundet.

Damit haben wir die erste Rutsche geschafft! War für Euch was Passendes dabei? Falls nicht, schaut unbedingt Samstag wieder vorbei, wenn es den zweiten Teil unserer kostenlosen Apps und Games gibt.