Nur für kurze Zeit gratis: Kostenlose Apps für Android & iOS

Unsere App-Spürnase Edwin hat für Euch wieder im Google Play Store und dem Apple App Store nach Apps und Spielen für Android und iOS gebuddelt, die gerade für sehr kurze Zeit kostenlos sind. Seine Ausbeute findet Ihr in diesem Beitrag.

Next Pit TV

Da die eigentlich kostenpflichtigen Apps meist nur für ein sehr kleines Zeitfenster den Gratis-Stempel bekommen, veröffentlichen wir diesen Artikel zweimal pro Woche. Wir haben leider keinen Einfluss darauf, wie lange diese Angebote gültig bleiben, also schlagt möglichst schnell zu! Wollt Ihr Euch hingegen selbst auf die Pirsch nach App-Deals machen? Dann hilft Euch Antoines Ratgeber für das Finden von Gratis-Apps weiter.

Tipp der Redaktion: Habt Ihr eine nützliche App entdeckt, dann ladet diese am besten sofort herunter – auch wenn Ihr sie gerade nicht unbedingt benötigt. Schmeißt sie nach der Installation einfach direkt wieder vom Smartphone. Sie wandert dennoch in Eure Bibliothek und kann jederzeit wieder kostenlos neu installiert werden!

Kostenlose Apps und Mobile Games im Google Play Store

Gratis-Apps für Android

Sleep Faster Meditation ( 8,49 € ) : Braucht Ihr Hilfe beim Einschlafen nach einem besonders langen Tag? Vielleicht ist diese App das Allheilmittel, das funktioniert...

: Braucht Ihr Hilfe beim Einschlafen nach einem besonders langen Tag? Vielleicht ist diese App das Allheilmittel, das funktioniert... Wenrum ( 0,99 € ) : Ein interessantes Icon-Paket, das den Bildschirm Eures Handys aufpeppt.

: Ein interessantes Icon-Paket, das den Bildschirm Eures Handys aufpeppt. Boundo: App API Checker ( 0,99 € ) : Mit dieser App könnt Ihr alle APKs, die Ihr auf Eurem Handy habt, überprüfen, bevor Ihr sie installiert.

: Mit dieser App könnt Ihr alle APKs, die Ihr auf Eurem Handy habt, überprüfen, bevor Ihr sie installiert. VoocVPN Pro ( 9,99 € ) : Braucht Ihr ein VPN, um auf Seiten zuzugreifen, die Euch normalerweise verwehrt sind? Diese App könnte die Lösung sein.

: Braucht Ihr ein VPN, um auf Seiten zuzugreifen, die Euch normalerweise verwehrt sind? Diese App könnte die Lösung sein. ProCamX HD ( 4,99 € ) : Falls Ihr denkt, dass die Kamera-App Eures Handys nicht ganz auf der Höhe der Zeit ist, wartet hier die Alternative!

: Falls Ihr denkt, dass die Kamera-App Eures Handys nicht ganz auf der Höhe der Zeit ist, wartet hier die Alternative! EVP Phone Spirit Box ( 1,99 € ) : Wenn Ihr Euch für das Paranormale interessiert, könnte Euch diese App dabei helfen, übernatürliche Erscheinungen zu entdecken.

: Wenn Ihr Euch für das Paranormale interessiert, könnte Euch diese App dabei helfen, übernatürliche Erscheinungen zu entdecken. Ringtone Scheduler ( 0,99 € ): Wollt Ihr verschiedene Klingeltöne für die verschiedenen Tageszeiten haben? Mit dieser App ist das kein Problem!

Kostenlose Android-Handyspiele

Grow Zombie VIP ( 1,99 € ) : Wie gut seid Ihr im Zombieanbau? Spielt dieses Spiel, um es herauszufinden.

: Wie gut seid Ihr im Zombieanbau? Spielt dieses Spiel, um es herauszufinden. Hero Z ( 1,99 € ) : In einer postapokalyptischen Welt müsst Ihr all Euren Verstand und Eure Fähigkeiten einsetzen, um die Gruppe der immer hungrigen Untoten zu überleben.

: In einer postapokalyptischen Welt müsst Ihr all Euren Verstand und Eure Fähigkeiten einsetzen, um die Gruppe der immer hungrigen Untoten zu überleben. Rogue Hearts ( 0,99 € ) : Erkundet einen Kerker, tötet Monster, sammelt Beute, steigt auf... Ihr weißt, wie es geht.

: Erkundet einen Kerker, tötet Monster, sammelt Beute, steigt auf... Ihr weißt, wie es geht. Space Shooter: Galaxy Attack ( 0,99 € ): Ein Shoot 'em up, das im Weltraum spielt und in dem Ihr eindringende Aliens bekämpft.

): Ein Shoot 'em up, das im Weltraum spielt und in dem Ihr eindringende Aliens bekämpft. Empire Warrior: Tower Defense ( 0,99 € ): Eine tolle Möglichkeit, Eure Strategie-Skills zu testen, wenn Ihr mit begrenzten Ressourcen, Zeit und endlosen Wellen von Feinden konfrontiert seid.

): Eine tolle Möglichkeit, Eure Strategie-Skills zu testen, wenn Ihr mit begrenzten Ressourcen, Zeit und endlosen Wellen von Feinden konfrontiert seid. Mental Hospital: Eastern Bloc ( 0,49 € ): Wieder einmal bahnt Ihr Euch Euren Weg durch die gruseligen Gänge einer Irrenanstalt.

): Wieder einmal bahnt Ihr Euch Euren Weg durch die gruseligen Gänge einer Irrenanstalt. SPHAZE ( 0,99 € ): Ein Sci-Fi-Puzzlespiel, das wunderschön aussieht und Euer Gehirn auf die Probe stellt.

Kostenlose Apps und Mobile Games im Apple AppStore

Gratis-Apps für iOS

Video DeShake - Stabilizer ( 2,9 9 € ) : Sehen Eure Videos auch immer so aus, als wären sie mit einer verwackelten Kamera aufgenommen worden? Vielleicht kann diese App helfen.

: Sehen Eure Videos auch immer so aus, als wären sie mit einer verwackelten Kamera aufgenommen worden? Vielleicht kann diese App helfen. Countdown Me ( 0,99 € ) : Habt Ihr Ereignisse in Eurem Kalender, auf die Ihr Euch freut? Warum host Ihr Euch nicht einen Countdown-Timer für sie mit dieser App!

: Habt Ihr Ereignisse in Eurem Kalender, auf die Ihr Euch freut? Warum host Ihr Euch nicht einen Countdown-Timer für sie mit dieser App! Let's LED ( 0,99 € ) : Eine LED-Banner-App, die das Display Eures Telefons in ein... LED-Banner verwandelt, was sonst?

: Eine LED-Banner-App, die das Display Eures Telefons in ein... LED-Banner verwandelt, was sonst? Centroid Pixel ( 1,99 € ) : Eine App, die Eure Fotos im Handumdrehen in Bilder mit niedriger Polygonzahl verwandelt.

: Eine App, die Eure Fotos im Handumdrehen in Bilder mit niedriger Polygonzahl verwandelt. Quiztones ( 4,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr Euer Gehör trainieren – perfekt für Toningenieure, Produzenten und dergleichen.

): Mit dieser App könnt Ihr Euer Gehör trainieren – perfekt für Toningenieure, Produzenten und dergleichen. Polyglotte ( 4,99 € ): Eine universelle Sonderzeichentastatur, mit der das Tippen von Sonderzeichen zum Kinderspiel wird.

): Eine universelle Sonderzeichentastatur, mit der das Tippen von Sonderzeichen zum Kinderspiel wird. Clock and Almanac ( 4,99 € ): Diese App hilft Euch dabei, lokale Zeitzonen, Weltkalender, astronomische Jahrbücher, globale Feste und Feiertage zu verstehen.

Kostenlose Spiele für iOS

Was haltet Ihr von unserer Auswahl diese Woche? Bereits am Samstag gibt es die nächste Ladung Spiele und Apps, versprochen! Solltet Ihr über eine wieder kostenpflichtige App stolpern, würden wir uns über einen Hinweis in den Kommentaren freuen.