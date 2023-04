Nur für kurze Zeit! Diese Apps für Android & iOS sind aktuell gratis

Neuer Monat, altes Spiel: Auch im April suchen wir im Google Play Store und Apple AppStore für Euch nach Games und Apps, die kurzzeitig kostenlos sind. So viel vorab: Wir wurden wieder fündig! Schaut also flott, welche Apps für Android und iOS in diesen Tagen gratis verfügbar sind.

Bevor Ihr Euch auf die Downloads für Eure Android-Handys und fürs iPhone stürzt, noch ein Hinweis in eigener Sache: Im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche testen wir die hier aufgeführten Anwendungen und Games nicht selbst. Wir schauen also nur aufs Sterne-Rating und überfliegen die Kommentare in den Stores. Ihr steht hier also selbst in der Pflicht, wenn Ihr nicht an miese Games, Abofallen oder Datenschutz-Desastern geraten wollt.

Werft auch einen Blick auf unsere Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Kleiner Tipp: Auch, wenn der Platz auf dem Handy eng wird und Ihr eine App aktuell nicht benötigt: Ladet sie bei Interesse dennoch runter, denn damit gehört die kostenlose Version Euch. Das gilt also auch dann, wenn besagte App für andere wieder kostenpflichtig ist. Ihr könnt sie also nach dem Download direkt wieder vom Gerät kicken und bei Bedarf gratis installieren.

Android-Apps, die im Google Play Store für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

QR Barcode Scanner ( 2,49 €) : Wenn Eurem Handy eine App zum Scannen von QR- oder Barcodes fehlt, dann ist diese App genau das Richtige für Euch.

: Wenn Eurem Handy eine App zum Scannen von QR- oder Barcodes fehlt, dann ist diese App genau das Richtige für Euch. All TV Screen Mirroring ( 0,99 €) : Mit dieser App könnt Ihr das Display Eures Smartphones auf einem kompatiblen Fernseher spiegeln, ohne Geld für teures Zubehör auszugeben. Der Funktionsumfang scheint etwas eingeschränkt zu sein, es funktioniert aber grundsätzlich.

Android-Spiele

WindWings: Space Shooter ( 1,99 €) : Ein Top-Down Shoot 'em Up, bei dem Ihr verrückte Reflexe braucht, um zu überleben. Schafft Ihr es, zum Maverick des Weltraums zu avancieren?

: Ein Top-Down Shoot 'em Up, bei dem Ihr verrückte Reflexe braucht, um zu überleben. Schafft Ihr es, zum Maverick des Weltraums zu avancieren? Grow Spaceship VIP ( 1,99 €) : Lust, Euch ein eigenes Schiff zu basteln? In diesem Spiel baut Ihr Euer eigenes, maßgeschneidertes Schiff in einem Idle-Game-Format.

: Lust, Euch ein eigenes Schiff zu basteln? In diesem Spiel baut Ihr Euer eigenes, maßgeschneidertes Schiff in einem Idle-Game-Format. Epic Heroes War Premium ( 0,99 €) : Ist es ein RTS? Ist es ein Side-Scroller-Verteidigungsspiel? Ist es ein RPG? Auf jeden Fall treffen alle drei Genres zu und noch mehr. Epic Heroes bietet eine neue Art, diese traditionellen Genres zu spielen.

: Ist es ein RTS? Ist es ein Side-Scroller-Verteidigungsspiel? Ist es ein RPG? Auf jeden Fall treffen alle drei Genres zu und noch mehr. Epic Heroes bietet eine neue Art, diese traditionellen Genres zu spielen. Verbinden: Buntes Casual Game ( 0,99 €) : Mit dem Hauptziel, das Spielfeld aufzuräumen, müsst Ihr zwei ähnliche Karten auswählen, die nicht blockiert sind, um mehr Platz zu schaffen.

: Mit dem Hauptziel, das Spielfeld aufzuräumen, müsst Ihr zwei ähnliche Karten auswählen, die nicht blockiert sind, um mehr Platz zu schaffen. Cooking Quest VIP ( 0,99 €) : Eine Management-Simulation für Food Trucks, die in einer Fantasy-Welt spielt. Ihr wisst ja, was man sagt: "Treibt Euch nicht in der Küche rum, wenn Ihr die Hitze nicht ertragt."

: Eine Management-Simulation für Food Trucks, die in einer Fantasy-Welt spielt. Ihr wisst ja, was man sagt: "Treibt Euch nicht in der Küche rum, wenn Ihr die Hitze nicht ertragt." Shadow of Death: Dark Knight ( 3,99 €) : Ein Action-RPG, in dem Ihr Euren Charakter auf viele verschiedene Arten aufleveln könnt.

iOS-Apps, die im Apple App Store für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Capsule Wardrobe Builder ( 1,99 €) : Mit diesem Tool stellt Ihr Euch eine minimalistische Garderobe zusammen, indem Ihr Outfits auf Basis Eurer vorhandenen Garderobe kreiert.

: Mit diesem Tool stellt Ihr Euch eine minimalistische Garderobe zusammen, indem Ihr Outfits auf Basis Eurer vorhandenen Garderobe kreiert. Dark Noise ( 9,99 €) : Habt Ihr auch Probleme beim Einschlafen? Diese App spielt Umgebungsgeräusche ab, damit Ihr erholsamer schlafen, Euch konzentrieren und entspannen könnt.

: Habt Ihr auch Probleme beim Einschlafen? Diese App spielt Umgebungsgeräusche ab, damit Ihr erholsamer schlafen, Euch konzentrieren und entspannen könnt. CrewNerd ( 49,99 €) : Ein Trainingstool für Ruderer, Paddler und Trainer. Holt es Euch, solange es kostenlos ist!

: Ein Trainingstool für Ruderer, Paddler und Trainer. Holt es Euch, solange es kostenlos ist! Quakes Today ( 0,99 €) : Wisst Ihr, wo heute Erdbeben drohen? Diese App hält Euch auf dem Laufenden.

: Wisst Ihr, wo heute Erdbeben drohen? Diese App hält Euch auf dem Laufenden. Snap Markup ( 1,99 €) : Ein Foto-Markup-Tool, mit dem Ihr Fotos jederzeit und überall verändern könnt.

iOS-Spiele

ELUDO ( 2,99 €) : Ein sehr psychedelisches Spiel, bei dem es darum geht, geometrische Formen in einer Explosion von Farben und Klängen zu platzieren.

: Ein sehr psychedelisches Spiel, bei dem es darum geht, geometrische Formen in einer Explosion von Farben und Klängen zu platzieren. WordSpiral ( 0,99 €) : Findet Wörter, indem Ihr die benachbarten Buchstaben auswählt. Auf diese Weise lasst Ihr die Spirale schrumpfen – bestenfalls, bis sie nicht mehr da ist.

: Findet Wörter, indem Ihr die benachbarten Buchstaben auswählt. Auf diese Weise lasst Ihr die Spirale schrumpfen – bestenfalls, bis sie nicht mehr da ist. Space Bunny! ( 0,99 €) : Seid Ihr gut genug, um bis in den Weltraum zu hüpfen?

: Seid Ihr gut genug, um bis in den Weltraum zu hüpfen? Monster Stunts ( 1,99 €) : Ein Monstertruck-Stunt-Rennspiel, bei dem Ihr den ganzen Nervenkitzel erleben könnt, ohne Leib und Leben zu gefährden.

: Ein Monstertruck-Stunt-Rennspiel, bei dem Ihr den ganzen Nervenkitzel erleben könnt, ohne Leib und Leben zu gefährden. Dream A Little Dream (0,99 €) : Ihr seid eine schlafende Katze, die durch einen magischen Traum driftet. Habt Ihr das Zeug dazu, bis zum Ende durchzuhalten?

: Ihr seid eine schlafende Katze, die durch einen magischen Traum driftet. Habt Ihr das Zeug dazu, bis zum Ende durchzuhalten? Clades Solo ( 1,99 €) : Ordnet Tierkarten nach ihrem Evolutionspfad zu. Um voranzukommen, müsst Ihr natürlich etwas über Tiere wissen.

So, das war's! Hoffentlich war auch heute wieder etwas für Euch dabei. Falls Ihr auf der Suche nach Online-Spielen seid, die Euren Spielhunger stillen, ohne dass Ihr eine Internetverbindung braucht, schaut Euch unseren verlinkten Artikel unten an.

Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns Eure Meinung zu unserer Auswahl für diese Woche mitteilt. Habt Ihr noch andere interessante Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple AppStore entdeckt? Wir freuen uns auf Eure Empfehlungen in den Kommentaren!