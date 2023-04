Schnappt Euch schnell die kostenlosen Apps für Android und iOS

Wenn Ihr neue Munition für Eure Android -Handys oder fürs iPhone sucht, lest hier einfach weiter. Wir haben nämlich kostenlose Apps und Mobile Games für Android und iOS im Angebot. Haken: Sie sind nur für kurze Zeit gratis und wir wissen nicht genau, für wie lang.

Denkt bitte wie immer daran, dass die Apps unten im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche nicht von uns ausprobiert wurden. Somit müsst Ihr selbst die Datensicherheit und mögliche In-App-Käufe im Auge behalten. Und falls das Spiel nichts taugt, ist es auch nicht unsere Schuld. ;)

Es kann zudem sein, dass die jeweiligen Apps bis zum Zeitpunkt, zu dem Ihr diesen Beitrag lest, schon wieder Geld kosten. Wollt Ihr uns einen Gefallen tun, schreibt bitte einen kurzen Kommentar mit der kostenpflichtigen App – und wir nehmen sie aus der Liste

Ihr wollt selbst nach Gratis-Apps suchen? Dann schaut auf unsere Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Unser Tipp: Auch, wenn der Platz auf dem Handy eng wird und Ihr eine App aktuell nicht benötigt: Ladet sie bei Interesse dennoch einfach runter. Denn damit wandert die App in Euren Fundus. Das gilt also auch dann, wenn besagte App für andere wieder kostenpflichtig ist. Ihr könnt sie also nach dem Download direkt vom Gerät kicken und bei Bedarf gratis wieder installieren.

Android-Apps, die im Google Play Store für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Identify Dog Breed Pro ( 0,99 € ): Ihr sucht verzweifelt seit langer, langer Zeit nach einer App, mit der Ihr Hunderassen identifizieren könnt? Eure Suche hat heute ein Ende!

GPS Speed Pro ( 2,99 € ): Eine App, die Euch trackt, wo immer Ihr hingeht, und dabei Euren Kilometerstand und Eure Geschwindigkeit anzeigt.

Android-Spiele

WeaponWar! ( 0,99 € ): Ein intensives Waffenkampfspiel, bei dem Ihr mehr Kämpfe gewinnen müsst, um zusätzliche Upgrades zu erhalten, die Euch wiederum stärker machen.

Infinity Dungeon 2 ( 0,99 € ): Niedliche kleine Charaktere bilden Eure Gruppe von zusammengewürfelten Kriegern, die andere Feinde besiegen müssen, die Euch über den Weg laufen.

Coin Princess ( 0,99 € ): In diesem horizontalen Rollenspiel müsst Ihr Schlösser und Verliese erkunden und dabei versuchen, am Leben zu bleiben.

Cartoonite Multiplayer Builds ( 0,99 € ): Ein innovatives Sandbox-Rennspiel, das Rennen auf eine ganz neue Ebene bringt.

Evertale ( 0,99 € ) : Monster fangen, ausbilden, kämpfen lassen, dies das – Ihr wisst ja, wie diese Spiele laufen.

Heroes Legend - Epic Fantasy ( 0,99 € ): Was für ein Team könnt Ihr zusammenstellen, um alle anderen zu besiegen, die Euren Weg kreuzen?

Backrooms ( 0,99 € ): Ein Ego-Puzzle, in dem Ihr versucht, aus einem verrückten Labyrinth zu entkommen.

Everybody's RPG ( 0,99 € ): Ein pixeliges RPG-Spiel, das Erinnerungen an Spiele der gaaanz alten Schule weckt – direkt auf Eurem Smartphone.

iOS-Apps, die im Apple AppStore für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Whink ( 4,99 € ): Eine minimalistische Notiz-App, die Eure Notizen wirklich vereinfacht und Euch den Weg zum papierlosen Leben erleichtert.

VoiceDream Reader ( 29,99 € ) : Ihr musst einige Bücher und Aufgaben fertig lesen, habt aber keine Zeit dafür? Diese App erledigt diese Aufgabe für Euch, während Ihr an etwas anderem arbeitet.

Luna Tuna ( 0,99 € ) : Mit dieser App könnt Ihr ganz einfach jederzeit und überall Eure Gitarre stimmen.

: Mit dieser App könnt Ihr ganz einfach jederzeit und überall Eure Gitarre stimmen. Remote Mouse and Keyboard Pro ( 10 € ): Verwandelt Euer iPhone in eine schicke Maus- und Tastaturkombination, egal wo Ihr seid.

iOS-Spiele

Talking Typer ( 4,99 € ): Wollt Ihr Eure Tippfähigkeiten verbessern? Dieses Spiel sorgt dafür, dass Ihr Euch mit der Zeit verbessert, indem es Euch immer schnellere und anspruchsvollere Wörter vorgibt.

Bigfoot Quest ( 3,99 € ): Ein grafisches Rätselspiel, bei dem Ihr den Pazifischen Nordwesten erkundet.

Deep Green ( 7,99 € ) : Ihr wollt eine lockere Schachpartie mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden spielen, egal wo Ihr seid? Dann ist dies genau das Richtige für Euch.

Street Kart #1 ( 1,99 € ): In diesem wettbewerbsintensiven Rennspiel geht es um euer Geschick und Eure Reflexe, wenn Ihr versucht, als Erster über die Ziellinie zu fahren und dabei Gegner abzuwehren, die es auf Euch abgesehen haben.

Shut the Box Classic ( 0,99 € ): In dieser Compilation sind die folgenden Spiele enthalten: Shut the Box Classic, Shut the Box Thai, Shut the Box Double Box, Shut the Box Evens, Shut the Box Odds und Shut the Box 12, so dass Ihr auch unterwegs jede Menge Spaß haben könnt.

Match Attack! ( 1,99 € ): In diesem rasanten Spiel, bei dem Köpfchen und Reflexe gefragt sind, müsst Ihr so schnell wie möglich Matches bilden, um die Reihen abzuräumen.

Das ist alles, was wir für Euch heute am Start haben! Wir hoffen, dass Ihr mit unserer App-Liste geschmeidig durch die Woche kommt. Falls Ihr übrigens auf der Suche nach Online-Spielen seid, mit denen Ihr Euren Spielhunger stillt, ohne eine Internetverbindung zu benötigen, schaut Euch unseren verlinkten Artikel unten an.

Klopft ruhig unten im Kommentarbereich an, falls Ihr über eine bereits wieder kostenpflichtige App stolpert. Besten Dank dafür! Samstag geht es dann weiter mit neuen Gratis-Apps.