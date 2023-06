Jetzt aber flott: Diese Android- & iOS-Apps sind nur kurz kostenlos

Sowohl für Android als auch iPhone hauen wir Euch zweimal pro Woche unsere App-Tipps um die Ohren. Anders als bei unseren Top 5 Apps der Woche haben wir die Apps in dieser Liste nicht getestet, sondern lediglich auf positive Bewertungen in den App-Stores geachtet. Bei allem Tempo, was angesichts der nicht absehbaren Dauer dieser Angebote gefragt ist, solltet Ihr also dringend draufschauen, was Ihr Euch da aufs Handy schaufelt.

Das solltet Ihr nicht verpassen: So findet Ihr kostenlose Apps für Android und iOS

Tipp: Wenn Ihr eine interessante App in unserer Liste findet, sie aber jetzt nicht braucht, installiert sie und löscht sie dann. So speichert Ihr sie in Eurer App-Bibliothek und könnt sie später kostenlos installieren, auch wenn die Gratis-Aktion schon wieder vorbei ist.

Android-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

SUI File Explorer Pro ( 1,99 € ) : Wollt Ihr mal etwas anderes ausprobieren als die übliche Datei-Explorer-App? Diese App ist einfach zu navigieren und zu verstehen.

: Wollt Ihr mal etwas anderes ausprobieren als die übliche Datei-Explorer-App? Diese App ist einfach zu navigieren und zu verstehen. Boundo: App API Checker ( 0,99 € ): Diese App prüft den Android-API-Level für alle Apps und APKs auf Eurem Gerät, einschließlich Smartwatches.

Android-Spiele

Merge Cafe Premium ( 4,99 € ): Vergiss Diabetes, denn bei diesem Spiel müsst Ihr bereits süße Leckereien zu etwas noch Süßerem kombinieren, um die Massen anzulocken!

Truth or Dare Pro ( 0,99 € ): Ein klassisches Partyspiel, das jetzt digital gespielt wird. Ihr müsst nicht länger eine physische Flasche drehen, denn diese App erledigt diese Aufgabe.

Stunt Legend Epic Racing ( 0,99 € ): Fahrt mit Eurem Auto in einer offenen Welt mit hohen Geschwindigkeiten, ohne zu riskieren, dass Euch im echten Leben der Führerschein entzogen wird.

Cartoonite ( 0,99 € ): Ein Open-World-Rennspiel, in dem Ihr Euer Fahrzeug von Grund auf neu baut und dabei zwischen Autos und Offroad-Monstern wählen könnt.

Timing Hero ( 2,99 € ): Ein Rollenspiel mit Heldenkampfsystem, das in 8-Bit-Retrografik gehalten ist. Sicherlich eines, das die Jahre zurückdreht, wenn Ihr Euch nach Game Boy-Titeln sehnt.

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Notifinote ( 0,99 € ): Habt Ihr es satt, immer alles zu vergessen? Mit dieser App könnt Ihr Eure Notizen stattdessen als Benachrichtigungen speichern.

RGB Keyboard ( 1,99 € ): Verwandelt Eure normale iOS-Tastatur mit einem Tastendruck in eine RGB-farbige Tastatur.

Calculator Advanced ( 0,99 € ): Anstelle des einfachen Taschenrechners sorgt diese App dafür, dass Ihr Euch komplexeren Berechnungen hingeben könnt, als Ihr Euch je zugetraut hättet!

AI Anime Filter ( 4,99 € ): Wollt Ihr so aussehen wie eine japanische Anime-Figur? Diese App macht alles möglich und verwandelt Eure vorhandenen Fotos in niedliche Aufnahmen.

Flex Scanner ( 0,99 € ): Scannt Dokumente und Fotos im PDF-Format auf Eurem iPhone, ohne Euch um das Entfernen von Wasserzeichen kümmern zu müssen.

iOS-Spiele

Wild Wolf Simulator 3D ( 9,99 € ): In diesem Game verwandelt Ihr Euch in einen Wolf, und müsst in diesem sehr realistischen Spiel mit List und Tücke überleben.

Cubesc: Dream of Mira ( 2,99 € ): In diesem Puzzlespiel müsst Ihr Mira durch eine Vielzahl von Rätseln führen, damit sie ihrem Bruder im Traum helfen kann.

Neo Monsters ( 0,99 € ): Ihr sammelt kleine Monster, trainiert sie und helft ihnen, eine bessere Version von sich selbst zu werden, während sie sich mit anderen Monstern duellieren. Ach, das erinnert Euch an ein bestimmtes Franchise?

Bandido ( 2,99 € ): Ein Gefangener will alle Register ziehen, um aus seinem Gefängnis auszubrechen. Könnt Ihr ihn noch rechtzeitig aufhalten?

Raven Crow Flugsimulator 3D ( 9,99 € ): Wie fühlt es sich an, in der Freiheit herumzufliegen? In diesem Spiel seid Ihr eine Krähe, also lebt das Leben eines Vogels in diesem Spiel aus!

Das war's schon wieder mit den kostenlosen Apps für diese Woche! Falls Ihr auf der Suche nach Online-Spielen seid, die Euren Spielhunger stillen, ohne dass Ihr eine Internetverbindung braucht, schaut Euch unseren verlinkten Artikel unten an.

Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns Eure Meinung zu unserer heutigen Auswahl mitteilt. Nicht verzagen, wenn nichts für Euch dabei war, denn bereits am Samstag gibt es ja wieder App-Nachschub!