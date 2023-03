Beeilt Euch: Diese Apps für iOS & Android sind nur kurze Zeit gratis

Ihr sucht kostenlose Apps für Android -Handys oder fürs iPhone ? Dann seid Ihr hier genau richtig. Aber Achtung: Viele der Gratis-Aktionen gelten nur für wenige Tage! Euer Tempo ist also gefragt.

Kleiner Disclaimer, bevor es losgeht: Im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche sind diese Apps hier in der Liste allesamt ungeprüft. Wir riskieren einen Blick aufs Rating, um Euch nicht die allerletzte Gurke anzubieten, das war es aber dann auch schon. Checkt also eigenständig, ob ein Spiel Qualität besitzt, ob Ihr in Datenfallen tappen könntet, oder von Euch unanständig viele In-App-Käufe verlangt werden.

Lest auch: Komplette Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Und unser obligatorischer Tipp: Gewünschte Apps installiert Ihr am besten in jedem Fall, auch wenn Ihr sie gerade nicht benötigt. Ihr könnt sie direkt wieder vom Gerät kicken, sie bleibt Euch weiterhin in Eurer App-Bibliothek erhalten. Bedeutet für Euch: Ihr könnt sie jederzeit wieder gratis installieren, sobald Bedarf besteht.

Android-Apps, die im Google Play Store für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Internet Optimizer PRO ( 0,49 € ): Mit dieser App könnt Ihr versuchen, die schnellstmögliche DNS-Verbindung mit minimalen Änderungen an Euren Einstellungen zu erhalten.

Painteresque ( 2.00 € ): Wollt Ihr Eure Fotos ein bisschen aufhübschen? Lasst die KI Eure Fotos verändern.

Wollt Ihr Eure Fotos ein bisschen aufhübschen? Lasst die KI Eure Fotos verändern. SnagBricks-Site Auditing ( 4,99 €) : Diese App vereinfacht die Baustellenkontrolle, indem sie es Euch ermöglicht, all Eure Arbeiten wie Sicherheitsinspektionen, Mängelsuche und mehr in verschiedenen Projekten zu verwalten.

Diese App vereinfacht die Baustellenkontrolle, indem sie es Euch ermöglicht, all Eure Arbeiten wie Sicherheitsinspektionen, Mängelsuche und mehr in verschiedenen Projekten zu verwalten. Game Booster Pro ( 0,49 € ): Macht Euer Smartphone durch Software-Optimierung schneller bei Spielen.

Macht Euer Smartphone durch Software-Optimierung schneller bei Spielen. Reminder Pro ( 2,99 ) : Vergesst Ihr auch ständig Aufgaben, die Ihr erledigen müsst? Vielleicht kann diese App helfen.

Android-Spiele

Infinite Launch ( 1,49 € ): Helft der Menschheit, die Planeten zu kolonisieren, indem Ihr Raketen in den Weltraum schießt.

Helft der Menschheit, die Planeten zu kolonisieren, indem Ihr Raketen in den Weltraum schießt. Jeff the Killer REborn ( 0,99 € ): Jeff, der Killer, ist auf freiem Fuß. Ihr müsst das Level schaffen, indem Ihr Jeff ausweicht. Euer Leben steht auf dem Spiel!

Jeff, der Killer, ist auf freiem Fuß. Ihr müsst das Level schaffen, indem Ihr Jeff ausweicht. Euer Leben steht auf dem Spiel! Beckers Katzenabenteuer ( 0,99 € ): Kaum geht man als Katze mal in die Stadt, weil man die Family schließlich mit Thunfisch durchfüttern möchte, schon wird man von Waschmaschinen attackiert. Verrückt, oder?

Kaum geht man als Katze mal in die Stadt, weil man die Family schließlich mit Thunfisch durchfüttern möchte, schon wird man von Waschmaschinen attackiert. Verrückt, oder? Kingdom War TD ( 0,99 € ): Ein niedliches kleines Tower-Defense-Spiel, in dem Ihr Euch mit sorgfältig platzierten Figuren gegen Horden von Feinden wehren müsst.

Ein niedliches kleines Tower-Defense-Spiel, in dem Ihr Euch mit sorgfältig platzierten Figuren gegen Horden von Feinden wehren müsst. Shuriken Jump ( 0,99 € ): Lasst Eure Shuriken so hoch wie möglich fliegen!

iOS-Apps, die im Apple App Store für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Itemido ( 2,99 € ) : Bei der Menge an Dingen, die wir heutzutage kaufen, hilft Euch diese App dabei, den Überblick über Euer Hab und Gut zu behalten, Verwaltet auf diese Art Euer Hausinventar, Eure Sammlerstücke und mehr mithilfe einer Datenbank, die auch Informationen wie Kaufdatum, Garantiezeit usw. enthält.

: Bei der Menge an Dingen, die wir heutzutage kaufen, hilft Euch diese App dabei, den Überblick über Euer Hab und Gut zu behalten, Verwaltet auf diese Art Euer Hausinventar, Eure Sammlerstücke und mehr mithilfe einer Datenbank, die auch Informationen wie Kaufdatum, Garantiezeit usw. enthält. Epica 2 Pro ( 0,99 € ): Eine Kamera-App, die verrückte Fotos macht und gewöhnliche Menschen in Monster verwandelt! Was gleichzeitig irgendwie auch die Wirkung von Jägermeister umschreibt.

Eine Kamera-App, die verrückte Fotos macht und gewöhnliche Menschen in Monster verwandelt! Was gleichzeitig irgendwie auch die Wirkung von Jägermeister umschreibt. Treadmill Logger ( 0,99 € ): Auf einem Laufband zu laufen kann ziemlich langweilig sein. Warum nicht Euer Training mit dieser App aufpeppen, die festhält, wie "weit" Ihr gelaufen seid ?

Auf einem Laufband zu laufen kann ziemlich langweilig sein. Warum nicht Euer Training mit dieser App aufpeppen, die festhält, wie "weit" Ihr gelaufen seid Filme, die ich gesehen habe ( 0,99 € ) : Macht Ihr gerne Listen? Und Ihr seht gerne Filme? Dann ist diese App genau das Richtige für Euch. Ist ja schließlich auch eine befriedigende Aufgabe, die gesehenen Filme abhaken zu können, oder?

: Macht Ihr gerne Listen? Und Ihr seht gerne Filme? Dann ist diese App genau das Richtige für Euch. Ist ja schließlich auch eine befriedigende Aufgabe, die gesehenen Filme abhaken zu können, oder? The Optimists Books ( 0,99 € ) : Das altbekannte "Wohlfühlbuch" wurde digitalisiert, um Euch täglich mit positiven Nachrichten zu versorgen, die Euch Mut machen.

: Das altbekannte "Wohlfühlbuch" wurde digitalisiert, um Euch täglich mit positiven Nachrichten zu versorgen, die Euch Mut machen. Meine Schallplattensammlung ( 0,99 € ): Wenn Ihr immer noch Vinyl-Schallplatten hört, weil sie im Gegensatz zu digitaler Musik so warm klingen, dann könnt Ihr mit dieser App den Überblick über Eure Sammlung behalten.

Wenn Ihr immer noch Vinyl-Schallplatten hört, weil sie im Gegensatz zu digitaler Musik so warm klingen, dann könnt Ihr mit dieser App den Überblick über Eure Sammlung behalten. Meine wertvolle Briefmarkensammlung ( 0,99 € ): Seid Ihr begeisterte Philatelisten? Dann gibt es auch hier eine App, mit der Ihr einen Katalog all eurer Briefmarken führen könnt.

iOS-Spiele

Blitz Football 2023 ( 1,99 € ) :Glaubt Ihr, dass Ihr das Zeug dazu habt, eine Football-Meisterschaft zu gewinnen? Hier ist Eure Chance, es zu beweisen.

:Glaubt Ihr, dass Ihr das Zeug dazu habt, eine Football-Meisterschaft zu gewinnen? Hier ist Eure Chance, es zu beweisen. 13's ( 2,99 €) : Ein lustiges Zahlenrätsel, bei dem Ihr schnell denken müsst.

Ein lustiges Zahlenrätsel, bei dem Ihr schnell denken müsst. PopStar mit Undo ( 4,99 € ) : Es gibt einen klassischen und einen endlosen Modus, in dem Ihr so schnell wie möglich zwei gleichfarbige Blöcke antippen müsst.

: Es gibt einen klassischen und einen endlosen Modus, in dem Ihr so schnell wie möglich zwei gleichfarbige Blöcke antippen müsst. Legend of the Moon 2: Schießen ( 0,99 € ): Ein klassisches Schießspiel, das eindeutig zu schwitzigen Handflächen führen wird. Wie schnell sind Eure Reflexe?

Ein klassisches Schießspiel, das eindeutig zu schwitzigen Handflächen führen wird. Wie schnell sind Eure Reflexe? Mystic Miracles ( 1,99 € ): Ein kartenbasiertes Zivilisations-Strategie-Brettspiel, das Euch sicher stundenlang beschäftigen wird.

Hoffentlich waren heute ein paar passende Apps und Spielchen für Euch dabei. Dienstag gibt es die nächste Rutsche, und bis dahin freuen wir uns über Eure Meinungen und gerne auch Hinweise, sollte eine der Apps wieder kostenpflichtig werden.