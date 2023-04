Jetzt aber schnell! Diese Android- & iOS-Apps sind nur kurz kostenlos

Next Pit TV

Beachtet auch diese Woche bitte, dass die Apps unten im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche nicht von uns ausprobiert wurden. Somit müsst Ihr selbst die Datensicherheit, Qualität und mögliche In-App-Käufe im Auge behalten.

Zudem ist es möglich, dass die jeweiligen Apps bis zum Zeitpunkt, zu dem Ihr diesen Beitrag lest, schon wieder Kohle kosten. Wir haben vorab leider keinen Überblick darüber, wie lange die Apps aus den Promo-Aktionen tatsächlich gratis bleiben. Wollt Ihr uns einen Gefallen tun, schreibt bitte einen kurzen Kommentar mit der kostenpflichtigen App – und wir nehmen sie aus der Liste

Ihr wollt selbst nach kostenlosen Apps suchen? Dann schaut auf unsere Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Unser Tipp: Auch, wenn der Platz auf dem Handy eng wird und Ihr eine App aktuell nicht benötigt: Ladet sie bei Interesse dennoch einfach runter. Denn damit wandert die App in Euren Fundus. Das gilt also auch dann, wenn besagte App für andere wieder kostenpflichtig ist. Ihr könnt sie also nach dem Download direkt vom Gerät kicken und bei Bedarf gratis wieder installieren.

Android-Apps, die im Google Play Store für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Habt Ihr Euch schon mal gefragt, welcher Rasse der Hund im Park angehört? Vielleicht kann Euch diese App weiterhelfen. Reminder Pro ( 2,99 € ) : Ihr braucht Hilfe, um Euch Dinge zu merken? Diese App kann Euch helfen, Euer Leben mit Hilfe von Remindern in Ordnung zu bringen.

Android-Spiele

Ein Top-Down-Shooter, der blitzschnelle Reflexe erfordert. Versucht, die Galaxie vor der Vernichtung zu retten. Cartoon Craft ( 1,99 € ) : Orks gegen Menschen in einem Echtzeit-Strategiespiel. Wer wird als Sieger hervorgehen?

Ein minimalistisches "Dodge 'em Up"/"Endless Runner"-Spiel, bei dem Euer kleiner Kreis ein akrobatischer Star ist, der durch Reifen springt. Merge Cafe ( 4,99 € ) : Ihr wollt, dass eure Stadt floriert, und was gibt es da Besseres, als ein Café zu bauen, in dem Ihr Leckereien serviert? Das ist Crafting auf einem ganz neuen Level!

iOS-Apps, die im App Store für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Ihr könnt den Urlaub schon fast riechen? Bevor es mit dem Flieger in die Ferne geht, solltet Ihr Euch diesen Währungsrechner aufs iPhone packen. Voice Counter on Lock Screen ( 1,99 € ) : Ein Zähler mit Sprachansagen, der auch funktioniert, wenn Euer Bildschirm gesperrt ist!

iOS-Spiele

Tötet einen Zombie nach dem anderen in einem hirnlosen Spiel, das trotzdem irgendwie Spaß macht. Drop Flop! ( 0,99 € ) : Wie schnell sind Eure Reflexe? Findet es in diesem Spiel heraus, in dem Ihr fallende Bälle fangen müsst.

: Ein Match-3-Puzzlespiel, bei dem Ihr nie müde werdet, es zu spielen! Bug Drop! ( 0,99 € ): In fast 50 Levels voller Fallschirmspringer-Spaß müsst Ihr in einer Art Billigversion von Sonic the Hedgehog ... ja, Ihr habt es erraten - Ringe sammeln!

Das ist alles, was wir für Euch heute am Start haben! Wir hoffen, dass Ihr mit unserer App-Liste bestens ins Wochenende kommt. Falls Ihr übrigens auf der Suche nach Online-Spielen seid, mit denen Ihr euren Spielhunger stillt, ohne eine Internetverbindung zu benötigen, schaut Euch unseren verlinkten Artikel unten an.

Kommt gut ins Wochenende und wie gesagt: Klopft ruhig unten im Kommentarbereich an, falls Ihr über eine bereits wieder kostenpflichtige App stolpert. Besten Dank dafür – die NextPit-Mannschaft wünscht Euch ein feines Wochenende!