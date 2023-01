Kostenlose Android- & iOS-Apps der Woche

Hier bei NextPit setzen wir unsere zweimal wöchentliche Suche im Google Play Store und im Apple App Store nach Apps fort, die kostenlos erhältlich sind. Normalerweise kosten diese Apps etwas, aber aus dem einen oder anderen Grund sind sie nur für eine begrenzte Zeit kostenlos für die breite Masse verfügbar. Jede Woche stellen wir Euch eine ausgewogene Mischung aus Produktivitäts-Apps und Spielen vor, die Ihr Euch in den jeweiligen Listen unten ansehen könnt.

Next Pit TV

Diese Liste mit kostenlosen Apps wird zweimal pro Woche aktualisiert. In diesem Fall gilt der übliche Vorbehalt: Diese Apps sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostenlos verfügbar, aber wenn Ihr diesen Artikel lest oder die aufgelisteten Apps tatsächlich ausprobiert, sind sie vielleicht schon wieder kostenpflichtig. Während es im Google Play Store relativ einfach ist, nach Werbeaktionen für Apps Ausschau zu halten, wird es im Apple App Store etwas komplizierter, da es keinen bestimmten Zeitrahmen für Werbeaktionen gibt und diese genauso schnell wieder von der Liste entfernt werden können, wie sie eingestellt wurden.

Lies auch: Kompletter Leitfaden für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Hier ist unsere Empfehlung: Wenn Ihr eine interessante App oder ein Spiel in unserer Liste entdeckt, aber noch keine Verwendung dafür habt oder Euer Gerät einfach zu viel Speicherplatz hat, könnt Ihr die App erst einmal installieren. Danach könnt Ihr die neu installierte App von Eurem Gerät löschen, da sie bereits Teil Eurer App-Bibliothek geworden ist. So könnt Ihr sie in Zukunft bei Bedarf wieder installieren. Das ist eine zuverlässige Methode, um die Vorteile einer kurzlebigen Aktion voll auszuschöpfen.

Vorübergehend kostenlose Android-Apps im Google Play Store

Android Produktivitäts-/Lifestyle-Apps, die im Google Play Store vorübergehend kostenlos sind

NT Calculator ( €2,69 ) : Eine App, die alle Berechnungen im Handumdrehen für Euch erledigt.

: Eine App, die alle Berechnungen im Handumdrehen für Euch erledigt. Phone Optimizer Pro ( €5,99 ) : Habt Ihr das Gefühl, dass Euer Telefon langsamer wird? Vielleicht kann Euch diese App helfen es ein bisschen auf Vordermann zu bringen.

: Habt Ihr das Gefühl, dass Euer Telefon langsamer wird? Vielleicht kann Euch diese App helfen es ein bisschen auf Vordermann zu bringen. All Languages Translator Pro ( € 4,99 ) : Nicht ganz der Universalübersetzer aus Star Trek, aber gut genug für den Planeten Erde.

: Nicht ganz der Universalübersetzer aus Star Trek, aber gut genug für den Planeten Erde. Bass Booster Pro ( €2.49 ) : Habt Ihr das Gefühl, dass die Audiowiedergabe Eures Smartphones nicht genug Druck hat? Diese App sollte Euch helfen können.

: Habt Ihr das Gefühl, dass die Audiowiedergabe Eures Smartphones nicht genug Druck hat? Diese App sollte Euch helfen können. PDF Editor Pro ( €6,99 ) : Vergesst das monatliche Abo bei Adobe, diese App hilft Euch, PDFs unterwegs zu bearbeiten und ist jetzt kostenlos.

: Vergesst das monatliche Abo bei Adobe, diese App hilft Euch, PDFs unterwegs zu bearbeiten und ist jetzt kostenlos. Shout Screen ( €0,69 ) : Verwandelt Euer Smartphone in eine Art Anzeigetafel...

: Verwandelt Euer Smartphone in eine Art Anzeigetafel... Nextcloud Notes ( €2,99 ): Eine rudimentäre App für Notizen, die auch offline funktioniert.

Android-Handyspiele, die im Google Play Store vorübergehend kostenlos sind

Famous Quotes Guessing Pro ( €1.99 ) : Bist du eine wandelnde Fundgrube für Informationen und Trivialitäten? Dieses Spiel testet Euer Wissen über Zitate!

: Bist du eine wandelnde Fundgrube für Informationen und Trivialitäten? Dieses Spiel testet Euer Wissen über Zitate! Christmas Puzzle Premium ( €0.59 ) : Ja, Weihnachten ist vorbei, aber der Geist der Saison geht mit diesem Puzzlespiel weiter.

: Ja, Weihnachten ist vorbei, aber der Geist der Saison geht mit diesem Puzzlespiel weiter. Bulbs ( €0,79 ) : Eine interessante Abwandlung des klassischen Simon-Spiels, mit dem Ihr Eure Reflexe und Euer Gedächtnis testen könnt!

: Eine interessante Abwandlung des klassischen Simon-Spiels, mit dem Ihr Eure Reflexe und Euer Gedächtnis testen könnt! Blindy ( €2,09 ) : Dieses Spiel, das als "härtester 2D-Plattformer" angepriesen wird, erfordert viel Gehirnschmalz um voranzukommen, geschweige denn zu gewinnen.

: Dieses Spiel, das als "härtester 2D-Plattformer" angepriesen wird, erfordert viel Gehirnschmalz um voranzukommen, geschweige denn zu gewinnen. Rusty Island Survival Pro ( €1,19 ) : Ihr seid auf einer Insel gestrandet und habt keinen Volleyball, mit dem Ihr reden könnt. Was tut Ihr, um zu überleben?

: Ihr seid auf einer Insel gestrandet und habt keinen Volleyball, mit dem Ihr reden könnt. Was tut Ihr, um zu überleben? Cooking Kawaii ( €0,99 ) : Hier ist ein weiteres Kochspiel, bei dem Eure Managementfähigkeiten gefragt sind, um hungrige Gäste zu bedienen.

: Hier ist ein weiteres Kochspiel, bei dem Eure Managementfähigkeiten gefragt sind, um hungrige Gäste zu bedienen. MTG Life Tracker & Counter ( €2,99 ): Nicht wirklich ein Spiel, aber eine App die es Euch erleichtert den Überblick über Eure Magic-Sitzungen zu behalten, vor allem wenn Euer Deck mit vielen Zählern arbeitet.

Vorübergehend kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Diese Produktivitäts-/Lifestyle-iOS-Apps sind vorübergehend kostenlos im Apple App Store erhältlich

Chemistry Periodic Table 2023 ( €1.99 ) : Bleib auf dem Laufenden mit dem neuesten chemischen Periodensystem von heute.

: Bleib auf dem Laufenden mit dem neuesten chemischen Periodensystem von heute. Runner's Calculator & Converter ( €2.99 ) : Speziell für Läufer entwickelt, könnt Ihr mit dieser App eine genauere Vorstellung von Eurer Zwischenzeit erhalten.

: Speziell für Läufer entwickelt, könnt Ihr mit dieser App eine genauere Vorstellung von Eurer Zwischenzeit erhalten. FyTube ( €19.99 ) : Genießt YouTube ohne Werbung - das war's.

: Genießt YouTube ohne Werbung - das war's. Plantbuddy: Plant Care ( € 4,99 ) : Ihr habt keinen grünen Daumen, solltet Euch aber vorübergehend um die Pflanzen Eures Liebsten kümmern? Dann wird Euch diese App bestimmt nützlich sein.

: Ihr habt keinen grünen Daumen, solltet Euch aber vorübergehend um die Pflanzen Eures Liebsten kümmern? Dann wird Euch diese App bestimmt nützlich sein. caff.ai ( € 0,99 ) : Verwaltet besonders an schläfrigen Nachmittagen Euren Koffeinkonsum, damit Ihr genau wisst wie viel Ihr noch braucht um den Rausch aufrechtzuerhalten.

: Verwaltet besonders an schläfrigen Nachmittagen Euren Koffeinkonsum, damit Ihr genau wisst wie viel Ihr noch braucht um den Rausch aufrechtzuerhalten. Lock Notes Pro ( €4.99 ) : Schützt Eure Notizen und Gedanken, damit niemand anderes sie einsehen kann.

: Schützt Eure Notizen und Gedanken, damit niemand anderes sie einsehen kann. Diktat: Voice Typing ( €1.99 ): Euer Telefon hört zu und schreibt: Wie kann man diese App nicht lieben?

Die iOS-Spiele sind vorübergehend kostenlos im Apple App Store

Was haltet Ihr von unserer App-Auswahl dieser Woche? Habt Ihr andere interessante Anwendungen oder Spiele im Google Play Store oder im Apple App Store gefunden? Teilt uns Eure Empfehlungen gerne in den Kommentaren mit.