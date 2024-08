Eine neue Woche hat begonnen und es ist wieder an der Zeit, nachzusehen, was in den jeweiligen App-Stores verfügbar ist. Hier stellen wir Euch eine Reihe von Premium-Apps vor, die derzeit kostenlos erhältlich sind, aber nur für eine begrenzte Zeit. Lest weiter, um die besten App-Angebote sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store zu entdecken.