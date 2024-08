Es ist der Beginn einer neuen Woche, was bedeutet, dass es an der Zeit ist, die neuesten App-Angebote für Android und iOS zu prüfen. Diese Woche haben wir eine Liste mit Premium-Apps zusammengestellt, die im Google Play Store und im Apple App Store für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich sind. Lest weiter, um herauszufinden, welche Apps jetzt kostenlos sind.