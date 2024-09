Es ist die Zeit der Woche, in der der Alltag wie ein Uhrwerk beginnt. Was gibt es da Besseres, als die neuesten App-Angebote für Android und iOS zu erkunden? In dieser Runde haben wir eine Sammlung von Premium-Apps zusammengestellt, die derzeit im Google Play Store und im Apple App Store kostenlos zu haben sind, aber nur für eine begrenzte Zeit. Tauchen wir also ohne Umschweife in die spannende Welt der App-Rabatte ein.