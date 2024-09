Es gibt Zeiten, in denen Euer Smartphone etwas altbacken wird, primär in Bezug auf Apps. Gibt es einen besseren Weg, die neuesten App-Angebote für Android und iOS zu entdecken, als in das spannende Reich der App-Rabatte einzutauchen? In dieser Ausgabe haben wir sorgfältig eine Sammlung erstklassiger Apps zusammengestellt, die derzeit im Google Play Store und im Apple App Store kostenlos erhältlich sind, aber nur für einen begrenzten Zeitraum.