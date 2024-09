Nicht zögern: Diese iOS- und Android-Apps sind kurze Zeit kostenlos

Irgendwann fühlt sich Euer Smartphone vielleicht ein bisschen zu vorhersehbar an, vor allem, wenn es um Eure Apps geht. Was gibt es Spannenderes, als das Reich der App-Rabatte zu erkunden und die neuesten Angebote für Android- und iOS-Plattformen zu entdecken? In dieser Ausgabe haben wir eine Sammlung herausragender Apps zusammengestellt, die derzeit kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store erhältlich sind. Aber handelt schnell - diese Angebote werden nicht lange halten!