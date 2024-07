Jede Woche kommen brandneue Handys auf den Markt und bieten denjenigen, die Ihr Gerät aufrüsten wollen, die Gelegenheit dazu. Aber ein Smartphone ist ohne seine Apps nutzlos, also wo fangt Ihr an? Warum fangt Ihr nicht mit Apps an, die erst einmal nichts kosten? Wir haben eine Liste mit kostenlosen Apps und Spielen zusammengestellt, die Ihr diese Woche sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store ausprobieren könnt, obwohl es sich dabei um kostenpflichtige Apps handelt.