Wochenende! Diese iOS- und Android-Apps sind kurze Zeit kostenlos

Irgendwann fühlt sich Euer Smartphone vielleicht ein bisschen zu routiniert an, vor allem, was die Anwendungen angeht, die Ihr benutzt. Was liegt da näher, als in die dynamische Welt der App-Rabatte einzutauchen und die neuesten Angebote für Android und iOS zu entdecken? In dieser Ausgabe haben wir eine Reihe von spannenden Apps ausgewählt, die derzeit kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store erhältlich sind. Aber beeilt Euch - diese Angebote bleiben nicht lange bestehen!