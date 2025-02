Bevor Ihr Euch in den Download dieser Schätze stürzt, möchten wir erwähnen, dass wir in dieser Woche keine individuellen Bewertungen oder Rezensionen für jede App durchgeführt haben, was eine Abkehr von unserem üblichen Feature "Top 5 Apps der Woche" darstellt. Unser Ziel ist es, Anwendungen ins Rampenlicht zu rücken, die hervorragende Bewertungen haben und im Moment wirklich kostenlos sind. Nur ein kurzer Hinweis: Einige Apps können optionale In-App-Käufe oder Werbung enthalten. Viel Spaß beim Stöbern!

Tipp: Wenn Ihr eine App findet, die Euer Interesse geweckt hat, Ihr sie aber nicht sofort braucht, könnt Ihr sie trotzdem herunterladen. Sobald sie installiert ist, gilt sie als "gekauft" und bleibt auf unbestimmte Zeit in Eurer App-Bibliothek - auch wenn Ihr sie danach wieder von Eurem Handy entfernt.

Kostenlose Android-Apps und Spiele - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Kostenlose Android-Spiele

Legacy 4: Tomb of Secrets: Ein visuelles Abenteuerspiel, in dem Ihr unbekannte Gebiete erkundet, Hinweise auf Geheimnisse entdeckt und Rätsel löst.

Empire Warriors: Tower Defense: Ein Turmverteidigungsspiel, in dem Ihr einen Helden habt, der Euch hilft, das Blatt gegen scheinbar überwältigende Gegner zu wenden.

Fortress 2: Trefft die richtigen Entscheidungen bei der Verteidigung Eurer Festung und Eure Armee wird überwältigend stark sein.

Wortsuchspiel: Offline: Kein Internet, kein Problem! Dieses Spiel funktioniert auch offline, während Ihr in jedem Level nach Wörtern sucht.

Neo Monsters: Sobald Ihr ein Bestiarium habt, trainiert Ihr sie und schickt sie aus, um für Euch zu kämpfen. Siege helfen Euch, Euch weiterzuentwickeln und stärker zu werden.

iOS-Apps und Spiele kostenlos erhältlich - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

DotList: Ein Listen- und Aufgabenmanager, der Euch hilft, Euer Leben in den Griff zu bekommen.

Whirlometer: Messt, wie schnell sich Euer Plattenteller dreht und warnt Euch, wenn etwas nicht stimmt.

Somnus: Diese App ermöglicht eine schnelle und effiziente Aufzeichnung von Anästhesie-, Operations- und Intensivpflegefällen und -verfahren, wobei alle Eure wertvollen Daten in der iCloud gespeichert und verschlüsselt werden, um den Datenschutz zu gewährleisten.

Simple Pace Calculator: Ein Pace-Rechner, der Euch hilft, Eure nächste persönliche Bestleistung zu erreichen.

Beat Maker - Loops & Drum Pad: Erstellt ganz einfach und ohne Aufwand Musik und produziere Tracks in professioneller Qualität.

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Tap Dot Tap: Wie schnell sind Eure Reflexe? Probiert dieses Spiel aus, um es herauszufinden!

Cuppy Ball: Versucht, den fallenden Ball zu fangen, nachdem er durch eine Reihe von Hindernissen hindurchgelaufen ist, indem Ihr richtig ratet.

Neo Monsters: Fangt Monster ein, trainiert sie, schickt sie in den Kampf, spült und wiederholt.

Drachenflug-Simulator Spiele: Wie fühlt es sich an, einen Drachen zu fliegen? Ladet Euch doch dieses Spiel herunter und findet es heraus!

Meine Stadt: Star Stable Club: Findet heraus, wie glücklich Euer Kleiner sein wird, wenn er/sie ein Pony besitzen darf, ohne dass Ihr Eure Niere verkaufen müsst.

Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Wenn Ihr einen abgelaufenen Deal gefunden habt, teilt ihn bitte in den Kommentaren unten.