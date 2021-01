Für iOS und Android: Kostenlose Apps, die bald wieder teuer werden!

Einmal in der Woche findet Ihr auf NextPit eine Auswahl eigentlich kostenpflichtiger Apps, die für einen bestimmten Zeitraum gratis sind. Selbstverständlich schaue ich dabei sowohl für Android-Nutzer im Google Play Store sowie im AppStore für Fans von iOS. Jetzt aber keine Zeit verlieren, denn die Uhr tickt!

Denn leider ist es nicht immer ganz ersichtlich, wie lange eine der folgenden Apps umsonst ist. Unter Android lässt sich das zumeist noch auf dem Smartphone nachvollziehen, da es sich bei den kostenlosen Apps um eine Art Aktionszeitraum handelt. Apple ist da weniger transparent und daher entschuldige ich mich im Voraus schon einmal dafür, wenn eine der Apps inzwischen wieder teurer ist. Lasst es mich in den "Kommis" aber wissen und ich passe den Artikel an!

Die nachfolgenden Apps habe ich Euch natürlich nicht in mühevoller Kleinarbeit zusammengestellt. Stattdessen habe ich Tipps von den Kollegen bei MyDealz, Inhalte der Android-App "AppsFree" und Tipps aus der NextPit-Community zusammengestellt. Habt Ihr auch einen Hinweis für mich? Dann besucht die folgenden beiden Threads im Forum:

Noch ein Tipp: Findet Ihr eine der Apps interessant, könnt sie aktuell aber so gar nicht gebrauchen? Dann ladet Euch die Anwendung einfach kurz runter und schmeißt sie wieder von Eurem Smartphone. Denn anschließend gehört die jeweilige App Euch und Ihr könnt sie bei Bedarf auch dann wieder kostenlos installieren, wenn sie wieder im Preis angestiegen ist.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Android-Apps gibt es aktuell kostenlos

Dark screen filter - Blue light - Night mode ( 0,69€ ): Mit dieser App könnt Ihr Euch einen Dark-Mode nachrüsten oder die Einstellungen Eures Handys ein wenig konfigurieren. Neben der Helligkeit könnt Ihr auch Farben oder eine automatische (De-)aktivierung einstellen!

): Mit dieser App könnt Ihr Euch einen Dark-Mode nachrüsten oder die Einstellungen Eures Handys ein wenig konfigurieren. Neben der Helligkeit könnt Ihr auch Farben oder eine automatische (De-)aktivierung einstellen! GPS Speed Pro ( 0,89€ ): Eine präzise App zur Messung Eurer Geschwindigkeit per GPS. Eine gute Hilfe beim Radfahren oder zum Kontrollieren der Geschwindigkeit beim Autofahren.

): Eine präzise App zur Messung Eurer Geschwindigkeit per GPS. Eine gute Hilfe beim Radfahren oder zum Kontrollieren der Geschwindigkeit beim Autofahren. Memorize: Learn Italian Words with Flashcards ( 4,99€ ): Eine Sprachlern-App, die leider nur italienische Wörter anbietet. Das Lernen funktioniert über Notizkarten, die Ihr auswendig lernt.

): Eine Sprachlern-App, die leider nur italienische Wörter anbietet. Das Lernen funktioniert über Notizkarten, die Ihr auswendig lernt. Best U ( 0,89€ ): Ein bisschen Spaß muss sein und dazu passt diese App ganz gut! Denn "Best U" erinnert Euch daran, dass Ihr die besten seid. Und dazu sieht die App auch noch schrecklich kitschig aus.

Diese Mobile Games für Android sind gerade umsonst

World Silent ( 0,59€ ): Ein Wortspiel, in dem Ihr aus einem Kreis mit Buchstaben das richtige Wort bilden müsst. Sieht spannend aus, ist aber leider nur auf Englisch verfügbar.

): Ein Wortspiel, in dem Ihr aus einem Kreis mit Buchstaben das richtige Wort bilden müsst. Sieht spannend aus, ist aber leider nur auf Englisch verfügbar. Space Hobo ( 4,49€ ): Achtung, jetzt wird es absurd: In "Space Hobo" spielt Ihr einen Obdachlosen im Weltraum, dessen Pappschachtel gestohlen wurde. Es handelt sich um ein Arcade-Strategiespiel.

): Achtung, jetzt wird es absurd: In "Space Hobo" spielt Ihr einen Obdachlosen im Weltraum, dessen Pappschachtel gestohlen wurde. Es handelt sich um ein Arcade-Strategiespiel. Simple App Locker - Protect Apps- App Protector ( 0,69€ ): Eine App, um andere Apps mit einem Passwort zu versehen und somit abzuschließen. Zur Nutzung der App könnt Ihr einen PIN-Code oder Euren Fingerabdruck nutzen.

): Eine App, um andere Apps mit einem Passwort zu versehen und somit abzuschließen. Zur Nutzung der App könnt Ihr einen PIN-Code oder Euren Fingerabdruck nutzen. Riange Constantinople ( 0,59€ ): In diesem Jump-and-Run müsst Ihr den Kellern Konstantinopels entkommen. Das Spiel hat 4,3 Sterne.

): In diesem Jump-and-Run müsst Ihr den Kellern Konstantinopels entkommen. Das Spiel hat 4,3 Sterne. Timing Hero VIP: Retro Fighting ( 3,59€ ): Ein Retro-Spiel, bei dem Ihr in Pixeloptik kämpfen müsst. Dabei könnt Ihr auch mit anderen Spielern zusammen zocken.

Kostenlose Apps und Mobile Games für iPhone und iPad

Diese iOS-Apps gibt es aktuell kostenlos

Pocket Yoga Teacher ( 5,49€ ): Mit dieser App könnt Ihr eigene Yoga-Sessions erstellen und dabei aus vielen unterschiedlichen Posen wählen.

): Mit dieser App könnt Ihr eigene Yoga-Sessions erstellen und dabei aus vielen unterschiedlichen Posen wählen. Watch-Chat ( 3,49€ ): Bringt zahlreiche Funktionen von WhatsApp auf Eure Apple Watch.

): Bringt zahlreiche Funktionen von WhatsApp auf Eure Apple Watch. Rest: Sleep Sounds & Goodnight ( 3,99€ ): Relaxation-App mit integrierter Einschlafhilfe

): Relaxation-App mit integrierter Einschlafhilfe Usage: System-Widget ( 2,29€ ): Bringt euch 17 neue Widgets, die Euch über den Zustand Eures Smartphones informieren.

): Bringt euch 17 neue Widgets, die Euch über den Zustand Eures Smartphones informieren. Die 60 besten Rückenübungen ( 4,49€ ): Sitzt Ihr im Home-Office auch immer nach 5 Minuten wie ein nasser Sack vor dem PC? Dann helfen Euch diese 60 Rückenübungen vielleicht weiter, die es für iOS aktuell umsonst gibt.

): Sitzt Ihr im Home-Office auch immer nach 5 Minuten wie ein nasser Sack vor dem PC? Dann helfen Euch diese 60 Rückenübungen vielleicht weiter, die es für iOS aktuell umsonst gibt. Scan Thing: Scan Anything ( 6,99€ ): Mit dieser leistungsstarken Scan-App könnt Ihr Texte und Objekte mit Eurem iPhone einscannen.

Diese Mobile Games für iOS sind aktuell gratis

Crisis of the Middle Ages ( 2,29€ ): Ein RPG-Spiel in einem hübschen Comiclook. Ihr steuert einen Charakter über eine Karte und müsst dabei Quests erfülle und Gegenstände sammeln.

): Ein RPG-Spiel in einem hübschen Comiclook. Ihr steuert einen Charakter über eine Karte und müsst dabei Quests erfülle und Gegenstände sammeln. Tiny Tanks ( 1,09€ ): Ein Arcade-Spiel, bei dem Ihr Euch mit anderen Spielern oder Bots mit Panzern durch eine Arena jagt.

): Ein Arcade-Spiel, bei dem Ihr Euch mit anderen Spielern oder Bots mit Panzern durch eine Arena jagt. Fuchstreff Doppelkopf HD ( 3,49€ ): Ein Doppelkopf-Spiel, in dem Ihr sogar online gegen andere Mitspieler antreten könnt.

Weitere Tipps oder den Hinweis, dass eine der aufgezählten Apps in der Zwischenzeit schon wieder kostenpflichtig geworden ist, könnt Ihr gerne in die Kommentare posten. Ich schaue regelmäßig vorbei und passe unsere App-Liste dementsprechend an.