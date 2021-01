Kostenlose Apps für iOS & Android: 21 Gratis-Downloads für 2021

Das neue Jahr ist noch ganz jung und fühlt sich noch ungewohnt an. Die ersten von Euch haben sicherlich schon " 2020 2021" auf ein Dokument oder einen Zettel geschrieben und wir starten das neue Jahr mit 21 kostenlosen Apps für iOS und Android. Dabei müsst Ihr selbst entscheiden, ob das neue Jahr mit Mobile Games oder mit Produktivitäts-Apps beginnen soll.

Dabei habe ich darauf geachtet, dass die Apps auch tatsächlich einmal Geld gekostet haben. Denn schließlich wollt Ihr in diesem Artikel ja Geld sparen und nicht einfach eine Liste der Apps finden, die Ihr im AppStore und im Google Play Store ohnehin unter den kostenlosen Apps findet. Auch auf eine gute Mischung zwischen Android und iOS sowie zwischen Apps und Mobile Games habe ich geachtet.

Kennt Ihr aktuell weitere Apps, die NextPit-Leser unbedingt kennen sollten? Dann schreibt mir Euren App-Tipp in die Kommentare und ich nehme die jeweilige Anwendung in diese Liste auf. Natürlich mit Dank an Euch!

Noch ein Tipp: Findet Ihr eine Anwendung interessant, könnt sie aktuell aber noch nicht gebrauchen? Dann ladet Euch die App kurz herunter und löscht sie anschließend. Denn anschließend habt Ihr die App erworben und so sollte sie auch nutzbar sein, wenn Ihr sie später einmal braucht.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Android-Apps gibt es aktuell kostenlos

Buggy Backup Pro ( 5,49€ ): Eine sehr gute Backup-App, die wir sogar in unseren besten Backup-Apps empfehlen. Fast schon ein Pflicht-Download

): Eine sehr gute Backup-App, die wir sogar in unseren besten Backup-Apps empfehlen. Fast schon ein Pflicht-Download Was kann ich ausgeben? - Premium ( 3,19€ ): Eine Finanz-App, die es aktuell in der Premium-Version kostenfrei gibt.

): Eine Finanz-App, die es aktuell in der Premium-Version kostenfrei gibt. Tunable: Tuner und Metronom ( 4,29€ ): Eine der beliebtesten Apps zum Stimmen von Instrumenten. Gleichzeitig bietet die App auch ein Metronom

): Eine der beliebtesten Apps zum Stimmen von Instrumenten. Gleichzeitig bietet die App auch ein Metronom SnipBack ( 2,99€ ): Mit SnipBack zeichnet Ihr Sprachaufzeichnungen auf eine neue Art auf. Denn statt die ganze Zeit aktiv zu sein, könnt Ihr mit der App die letzten 30 Sekunden eines Gesprächs speichern. Hört Ihr also etwas interessantes, tippt Ihr auf die App und es werden nur relevante Infos festgehalten.

): Mit SnipBack zeichnet Ihr Sprachaufzeichnungen auf eine neue Art auf. Denn statt die ganze Zeit aktiv zu sein, könnt Ihr mit der App die letzten 30 Sekunden eines Gesprächs speichern. Hört Ihr also etwas interessantes, tippt Ihr auf die App und es werden nur relevante Infos festgehalten. Bloom Icon Pack ( 1,79€ ): Ein Icon-Pack für Euren Android-Launcher. Hierdurch tauscht Ihr die Symbole von Apps und den Einstellungen Eures Handys gegen neue Bilder aus.

Diese Mobile Games für Android sind gerade umsonst

ShapeOminoes ( 1,49€ ): Ein Puzzle-Spiel, bei dem Ihr Formen in ein Quadrat legen müsst. Dank der kostenlosen Premium-Version gibt's dabei keine Werbeeinblendungen.

): Ein Puzzle-Spiel, bei dem Ihr Formen in ein Quadrat legen müsst. Dank der kostenlosen Premium-Version gibt's dabei keine Werbeeinblendungen. Descent: Death Valley HD ( 0,69€ ): Gruseliges Adventure-Spiel, das leider erst für Spieler ab 18 Jahren geeignet ist.

): Gruseliges Adventure-Spiel, das leider erst für Spieler ab 18 Jahren geeignet ist. The Lost Lands:Dinosaur Hunter ( 0,59€ ): Ein "Simulator", in dem Ihr nach Dinosauriern jagen müsst. Schaut ein wenig aus wie das beliebte Monster Hunter.

): Ein "Simulator", in dem Ihr nach Dinosauriern jagen müsst. Schaut ein wenig aus wie das beliebte Monster Hunter. Triple Fantasy Premium ( 4,69€ ): Hierbei handelt es sich um ein "episches RPG-Kartenspiel", das Ihr auch mit Freunden spielen könnt. Die Premium-Version ist aktuell kostenlos.

): Hierbei handelt es sich um ein "episches RPG-Kartenspiel", das Ihr auch mit Freunden spielen könnt. Die Premium-Version ist aktuell kostenlos. Monkey GO Happy ( 0,69€ ): Schafft Ihr es, den Affen glücklich zu machen, indem Ihr wie bei einem Puzzle Objekte miteinander kombiniert? Findet es mit dem kostenlosen Mobile Game für Android heraus!

Kostenlose Apps und Mobile Games für iPhone und iPad

Diese iOS-Apps gibt es aktuell kostenlos

Diese Mobile Games für iOS sind aktuell gratis

Sonarium ( 1,99€ ): Cyber-dystopisches Mobile Game, in dem Ihr durch einen kaputten Androiden reist. Kopfhörer empfohlen!

): Cyber-dystopisches Mobile Game, in dem Ihr durch einen kaputten Androiden reist. Kopfhörer empfohlen! Fuchstreff Doppelkopf HD ( 3,49€ ): Ein Doppelkopf-Spiel, in dem Ihr sogar online gegen andere Mitspieler antreten könnt.

): Ein Doppelkopf-Spiel, in dem Ihr sogar online gegen andere Mitspieler antreten könnt. Color by Numbers ( 3,99€ ): Ein Ausmal-Spiel, bei dem es zahlreiche Motive gibt. Das Ausmalen erfolgt hierbei über eine Farb-Leiste am unteren Bildschirmrand.

): Ein Ausmal-Spiel, bei dem es zahlreiche Motive gibt. Das Ausmalen erfolgt hierbei über eine Farb-Leiste am unteren Bildschirmrand. Marvin: The Cube ( 1,99€ ) In diesem Mobile Game müsst Ihr Rätsel lösen und einem Roboter namens "Marvin" dabei helfen, seinen Platz im Weltall zu finden.

Da waren doch sicher ein paar Anwendungen dabei, die Ihr gebrauchen könnt, oder? Ich habe mir die Gitarren-Tuner-App direkt auf das Handy geladen, denn obwohl ich schon die kostenlose App "Gstrings" zum Stimmen meiner Gitarre nutze, ist die aktuelle Gratis-Version von Tunable komplett werbefrei!

