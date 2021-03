Gratis-Apps: Diese Anwendungen für iOS & Android sind aktuell kostenlos

Einmal in der Woche zeigen wir Euch kostenlose Apps für iOS und Android. Dabei geht es nicht um grundsätzlich kostenfreie Mobile Games und Anwendungen, sondern um Angebote. Hierdurch holt Ihr Euch mit den nachfolgenden Tipps werbebefreite Pro-Versionen, Vollpreisspiele und vieles mehr.

Auch wenn die Pro-Versionen vieler iOS- und Android-Anwendungen nicht einmal einen Euro kosten, für digitale Programme Geld auszugeben, ist nicht jedermanns Sache. Dabei kann es so schön sein, kostenlose Apps von Werbung zu befreien oder endlich Zugriff auf zusätzliche Funktionen zu bekommen. Mit unserer Sammlung an Freebies genießt Ihr diesen Luxus ganz umsonst!

Wie jede Woche durchpflüge ich dabei nicht wahllos die App-Verzeichnisse, sondern hole mir ein wenig Hilfe. Für Android ist die App "AppsFree" eine praktische Sache, um kostenlose Apps zu finden. Einträge in der Deal-Community MyDealz und Tipps aus der NextPit-Community weisen mich zudem immer wieder auf Gratis-Apps für iOS hin. Wollt Ihr mich bei der Suche unterstützen?

Noch ein Tipp bevor's los geht: Könnt Ihr eine Anwendung eventuell erst in ein paar Wochen gebrauchen, solltet Ihr sie trotzdem fix installieren. Denn anschließend könnt Ihr sie wieder deinstallieren und bei Bedarf kostenlose wieder auf Euer Handy laden. Das empfiehlt sich, da die Aktionen oftmals nur wenige Tage gelten.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Android-Apps gibt es aktuell kostenlos

Relaxing Sleep Sounds Pro ( 0,59€ ): Ganz ohne Werbung könnt Ihr hier eine Reihe an Einschlaf-Sounds genießen. Neben Naturgeräuschen gibt es auch Tier-Sounds. Na, wem's hilft!

): Ganz ohne Werbung könnt Ihr hier eine Reihe an Einschlaf-Sounds genießen. Neben Naturgeräuschen gibt es auch Tier-Sounds. Na, wem's hilft! 80X Game Booster Premium ( 0,69€ ): Mit der Anwendung könnt Ihr ein wenig mehr Spieleleistung aus Eurem Handy zaubern. Zumindest verspricht die App das, ob es funktioniert, könnt Ihr mir gerne in den Kommentaren mitteilen.

): Mit der Anwendung könnt Ihr ein wenig mehr Spieleleistung aus Eurem Handy zaubern. Zumindest verspricht die App das, ob es funktioniert, könnt Ihr mir gerne in den Kommentaren mitteilen. Text in Audio konvertieren: Offline -tts ( 1,00€ ): Eine Sprachsynthese die komplett offline funktioniert. Seid Ihr also im Ausland unterwegs, braucht Ihr keine Roaming-Kosten zu fürchten.

Diese Mobile Games für Android sind gerade umsonst

Stoffel Würfelblock ( 0,59€ ): Diese Woche gibt's bei den Android-Games leider nur ein Trostpflaster. Der Stoffel Würfelblock ist mal wieder kostenlose – sonst konnte ich wirklich kein Gratis-Mobile-Game für Euch finden

Kostenlose Apps und Mobile Games für iPhone und iPad

Diese iOS-Apps gibt es aktuell kostenlos

Lightsynth ( 2,29€ ): Eine Kamera-App, die einen neuartigen HDR-Algorithmus namens "Adaptive Dynamic Range" bietet. Die Bewertungen sind ganz positiv, nur etwas lange soll die Berechnung dauern.

): Eine Kamera-App, die einen neuartigen HDR-Algorithmus namens "Adaptive Dynamic Range" bietet. Die Bewertungen sind ganz positiv, nur etwas lange soll die Berechnung dauern. MemoCam ( 2,29€ ): Mit MemoCam könnt Ihr Schriften und Symbole mit der Kamera Eures iPhones scannen. Anschließend könnt Ihr die gescannten Daten direkt verarbeiten und beispielsweise Währungen umrechnen.

): Mit MemoCam könnt Ihr Schriften und Symbole mit der Kamera Eures iPhones scannen. Anschließend könnt Ihr die gescannten Daten direkt verarbeiten und beispielsweise Währungen umrechnen. Hollycool - Pro Video Editing ( 2,29€ ): Die iMovie-Alternative "Hollycool" ist auch in dieser Woche noch kostenlos. Es handelt sich also um einen Video-Editor für iPhone und iPad.

): Die iMovie-Alternative "Hollycool" ist auch in dieser Woche noch kostenlos. Es handelt sich also um einen Video-Editor für iPhone und iPad. Looking 4 Cache ( 4,49€ ): Auch "Looking 4 Cache" ist noch immer umsonst. Damit könnt Ihr nicht etwa den Cache Eurer Apps löschen (höhö), es handelt sich um eine Geocaching-App – eine super Lockdown-Aktivität, wenn Ihr mich fragt

): Auch "Looking 4 Cache" ist noch immer umsonst. Damit könnt Ihr nicht etwa den Cache Eurer Apps löschen (höhö), es handelt sich um eine Geocaching-App – eine super Lockdown-Aktivität, wenn Ihr mich fragt DrumToolz ( 1,09€ ): Verfolgt Ihr die kostenlosen Apps jede Woche, kennt Ihr auch schon "DrumToolz". Das Tool für Drummer war auch letzte Woche schon kostenlos.

Diese Mobile Games für iOS sind aktuell gratis

Peppa Pig: Polly Papagei ( 3,49€ ): Peppa Pig ist meiner Meinung nach die Miss Piggy des 21. Jahrhunderts. Das beliebte Comic-Schwein muss in diesem Kinderspiel einen Papageien retten.

): Peppa Pig ist meiner Meinung nach die Miss Piggy des 21. Jahrhunderts. Das beliebte Comic-Schwein muss in diesem Kinderspiel einen Papageien retten. Drop Attack - AppStore ( 0,79€ ): Tetris wird nie langweilig und falls doch, habt Ihr mit "Drop Attack" eine frische Abwandlung des Steine-Ordnen-Spiels.

Unter iOS lässt sich leider schlecht nachvollziehen, wie lange die jeweilige Aktion noch gilt. Verzeiht mir daher, wenn eine der präsentierten Anwendungen inzwischen schon wieder kostenpflichtig ist. Sagt mir in diesem Falle einfach in den Kommentaren Bescheid und ich passen den Artikel an!