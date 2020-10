Für kurze Zeit: Diese Apps gibt's jetzt kostenlos

Im Google Play Store und Apple App Store findet Ihr in dieser Woche wieder viele kostenlose apps für Android und iOS, für die normalerweise Kosten beim Download anfallen würden. Diese Apps und Games gibt's für kurze Zeit gratis.

Kostenlose Apps für Android

Gratis Games

1812. Napoleon Wars ( 1,49 Euro ): In diesem Strategie-Spiel nehmt Ihr an der Schlacht von Borodino teil und müsst Eure Truppen schützen. Ihr könnt unterschiedliche Waffen und Fähigkeiten nutzen; die Grafik ist, gelinde gesagt, minimalistisch.

Super Oscar ( 1,99 Euro ): Dieses Arcade-Game für Android bietet sechs niedliche Welten mit 35 Levels und erinnert stark an Nintendo's Super Mario. Ihr hüpft auf Gegner, holt Items und Münzen aus Blöcken und könnt dabei aus vier unterschiedlichen Charakteren wählen.

Fateful Lore ( 2,29 Euro ): Diese kostenlose App ist auf jeden Fall für Nostalgiker geeignet. Das Game kommt im 8-bit-Retro-Look und ist vom Spielprinzip angelehnt an The Legend of Zelda. Ich würde sogar behaupten, dass es eine sehr authentische Nachmache ist.

Boss Rush: Mythology Mobile ( 1,99 Euro ): In diesem Action Game kämpft Ihr gegen unterschiedliche Kreaturen und griechische Götter. Es stehen 20 Bosse zur Verfügung, die ihr mit sechs unterschiedlichen Waffen und Items besiegen müsst.

Comeback Golf ( 2,59 Euro ): Diese App bietet alles, was Fans von Retro-Golf-Games erwarten. Ihr spielt den verletzten Golf-Profi JJ, und müsst ihn aus seiner Verletzung zurück an die Spitze führen.

WordPuzzle WordSilent ( 1,39 Euro ): In diesem Worträtsel müsst Ihr englische Begriffe durch erraten und durch wischen zusammenführen.

Bricks Breaker Pro ( 3,99 Euro ): Dieses Game für Android ist ein Denkspiel und ideal für kurzweiligen Zeitvertreib. Ihr müsst mit Bällen Blöcke zerstören. Ganz einfach.

Chicken Tournament ( 2,50 Euro ): Es geht um Hühner! Dieses Actiongame ist witzig und verrückt. Ihr müsst Hühner abschießen und habt dabei unterschiedliche "Waffen" zur Verfügung. Die Hühner schmeißen mit Eiern. Kein klassischer "Ego-Shooter".

Kostenlose Apps

Tool For WhatsApp ( 1,29 Euro ): Diese App bringt nützliche Extra-Features für WhatsApp auf Euer Android-Handy. Ihr bekommt einen Status-Saver, WhatsApp-Web oder eine "Walk-and-Chat"-Funktion. Wer die Anwendung ausprobiert, darf gerne mal in den Kommentaren berichten, was sie taugt.

DSLR Camera Professional ( 4,09 Euro ): Mit dieser App verwandelt Ihr Euer Smartphone ganz sicher nicht in eine Spiegelreflexkamera.Dafür bietet die Kamera-App einige erweiterte Einstellungen für Hobby-Fotografen.