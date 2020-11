Kostenlose Apps: Diese 17 Games und Apps gibt's für kurze Zeit gratis

In unserer aktuellen Auswahl der kostenlosen Apps für Android und iOS findet Ihr wieder Spiele und Anwendungen, für die Ihr normalerweise bezahlen müsstet. Für einen begrenzten Zeitraum könnt Ihr die Apps jedoch ohne Transaktion herunterladen.

Kostenlose Apps für Android

Games

Catherine The Vampire ( 0,99 Euro ): Ein düsteres Abenteuer-Game im Click-and-Point-Stil. Ihr müsst Rätsel lösen und folgt einer spannenden, aber auch sehr ausführlichen, Vampir-Story.

Front Armies ( 2,99 Euro ): Dieses Strategie-Spiel im Comic-Stil bietet Kampagnen und einen Mehrspielermodus. Ihr müsst Euer Heer ausbauen und Gegner vernichten.

Hero Shooter: Hunter of Zombie World ( 1,99 Euro ): Ein Ego-Shooter fürs Smartphone, das Euch in das Jahr 2043 katapultiert. Ihr müsst gegen Zombies kämpfen, die die Menschheit ausrotten wollen. Ein Klassiker also!

Weitere kostenlose Game-Apps für Android