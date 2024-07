Im Online-Shop Gomibo ist ein echter Apple-Kracher aufgetaucht. Ihr könnt Euch das aktuelle iPhone 15 in Verbindung mit einem Handyvertrag im Vodafone-Netz sichern und zahlt monatlich keinen Cent zusätzlich für das Smartphone. Was das bedeutet und ob der Deal wirklich so gut ist, wie er scheint, verrät Euch unser Tarif-Check.