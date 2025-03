MediaMarkt bietet Euch in seiner Tarifwelt aktuell einen Flash-Sale zu Xiaomi an. Bedeutet, dass Ihr zahlreiche Tarif-Deals mit passendem Handy des chinesischen Herstellers geboten bekommt. Vor allem ein richtig beliebtes Modell ist derzeit so günstig, dass nicht einmal das Samsung Galaxy A56 mithalten kann.