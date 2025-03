Samsung ist nicht nur für seine absolut beliebten Smartphones bekannt. Auch in Sachen 4K-Fernseher weiß der südkoreanische Hersteller zu überzeugen. So punktet die QLED-Reihe etwa mit einer realistischen Farbdarstellung und satten Kontrasten, kann – je nach Größe – aber auch ganz schön in den Geldbeutel gehen. Abhilfe schaffen da Angebote wie diese.