Leak zu Samsung Galaxy S22 zeigt vier neue Wallpaper

In einigen Monaten soll das neue Galaxy S22 von Samsung erscheinen! Somit steigt auch die Frequenz an Leaks, die ohne Zutun Samsungs an die Öffentlichkeit gelangen. Die Website AndroidPolice entdeckte jetzt vier Wallpaper, die angeblich von den neuen Galaxy-S22-Geräten stammen sollen.

Das erste Hintergrundbild des Galaxy S22. (Quelle: AndroidPolice) © AndroidPolice Das zweite Hintergrundbild des Galaxy S22. (Quelle: AndroidPolice) © AndroidPolice Das dritte Hintergrundbild des Galaxy S22. (Quelle: AndroidPolice) © AndroidPolice Das vierte Hintergrundbild des Galaxy S22. (Quelle: AndroidPolice) © AndroidPolice

Die Bilder erinnern stark an die Hintergrundbilder der Galaxy-S21-Serie und weiterer Vorgänger. Insgesamt vier Bilder sind vorzeitig veröffentlicht worden. Der elegante, dunkle Hintergrund erinnert stark an einen aufsteigenden Wasserwirbel. Dahingegen erinnert das gelbe, rote und grüne Wallpaper an Sand, der nach oben geworfen wird. Die Wallpaper passen also zum Stil, den Samsung bei seinen Hintergrundbildern nutzt.

Galaxy S22 wird Samsungs nächstes Flaggschiff

Das Samsung Galaxy S22 wird als neues Modell der Galaxy-Reihe im kommenden Jahr erscheinen. Den bisherigen Informationen zu Folge soll es bereits im Februar des kommenden Jahres auf den Markt kommen und die beliebten Geräte der Galaxy-S21-Serie ablösen.

Auch das neue Smartphone wird voraussichtlich in drei verschiedenen Modelle auf den Markt kommen. Ein neuer Leak weist darauf hin, dass endlich auch das Basismodell über ein Teleobjektiv verfügen soll. Dabei wird eine 10-MP-Kamera mit einem 3-fach-Zoom als Telekamera verwendet. Welche genauen Spezifikationen bisher bekannt sind könnt ihr im verlinkten Artikel nachlesen.

Einem weiteren Leak zufolge soll so die Rückseite des Galaxy S22 Ultra aussehen!/ © Front Page Tech

Der Einstiegspreis des letzten Modells lag bei 859 Euro, allerdings bringt Google mit dem Pixel 6 einen fähigen Konkurrenten auf den Markt und das für gerade einmal 649 Euro. Ob der Preis für das Samsung Galaxy S22 nun im Vergleich zum Vorjahr geringer ausfallen wird oder ob sich die Änderungen an der Kamera und die Chip-Knappheit auf den Preis schlagen, zeigt sich wohl erst im neuen Jahr.

Was denkt ihr über den Leak? Werdet Ihr die neuen Wallpaper verwenden oder nutzt ihr lieber eigene Bilder?

Dieser Artikel wurde von Dustin Porth im Rahmen eines Probearbeitens verfasst. Da Dustin noch keinen eigenen Redakteurs-Account hat, erschien der Artikel unter Bens Namen.