Leaks zum Google Pixel 7: Sieht das neue Flaggschiff so aus?

Das Google Pixel 6 ist bereits seit einigen Monaten erhältlich. Nur logisch also, dass die Gerüchte rund um das Nachfolgemodell an Fahrt aufnehmen. Die aktuellen Leaks belaufen sich auf das Aussehen des Google Pixel 7. So will xLeaks7 in Zusammenarbeit mit Choose Best Tech an CAD-Dateien gelangt sein, die zum kommenden Smartphone gehören sollen.

So könnte die Front des Google Pixel 7 aussehen © xLeaks7//ChooseBestTech Die mögliche Rückseite des Google Pixel 7 © xLeaks7//ChooseBestTech Die Kameraleiste sticht deutlich heraus © xLeaks7//ChooseBestTech

Diese Bilder zeigen das mögliche Aussehen des neuen Flaggschiffs. Die Ähnlichkeit zum Google Pixel 6 ist klar zu erkennen. Abgerundete Seiten, die Kameraleiste mit zwei Objektiven und einem LED-Blitz und die Lautstärke-Wippe an der rechten Seite. Sollte sich der Hersteller für dieses Design entscheiden, dürften wir also kein Redesign erwarten. Warum auch? Das aktuelle Pixel-Smartphone verkauft sich gut und am Aussehen gibt es kaum etwas auszusetzen.

Allerdings zeigen die CAD-Dateien auch einige, kleinere Änderungen. So scheint das Smartphone etwas kleiner zu sein und die Kameraleiste geht nahtlos in den Rahmen über. Bisher gibt es keine Bestätigung der Bilder, daher sollten wir den Leak also mit Vorsicht genießen.

Bilder und Video zum Google Pixel 7 Pro aufgetaucht

Auch zum neuen Pro-Modell des Google Pixel 7 gibt es im Netz schon Bilder. Der szenebekannte Leaker OnLeaks und SmartPrix haben die Bilder veröffentlicht. Hierbei handelt es sich nicht um einfache CAD-Bilder, sondern um hochauflösende Renderbilder. Eine wirkliche Änderung am Design scheint es allerdings nicht zu geben.

Die hochauflösenden Render zeigen ein mögliches Google Pixel 7 Pro! / © OnLeaks//SmartPrix

Zu sehen ist auch hier kaum ein Unterschied zum Google Pixel 6 Pro. Die größte Designänderung dürfte der nahtlose Übergang der Kameraleiste sein. Zu sehen ist ebenfalls ein Triple-Kamera-System. Das neue Smartphone dürfte etwas kleiner ausfallen, als das aktuelle Modell, allerdings könnte das Display gleich groß bleiben. Dies soll Google durch dünnere Displayränder realisieren.