Auch wenn die Temperaturen derzeit noch niedrig sind, steht der Frühlingsanfang bereits in wenigen Wochen an. Die Tage werden länger, Pflanzen beginnen zu blühen, und schon bald wird es wieder angenehm warm. Spätestens dann ist es an der Zeit, den Pool auf die kommende Saison vorzubereiten. Damit das nicht in stundenlanger Arbeit endet, lohnt es sich, auf einen modernen Poolroboter zu setzen. Beatbot hat auf der renommierten CES in Las Vegas drei neue Modelle vorgestellt, die nun erhältlich sind – und zum Verkaufsstart mit attraktiven Rabatten punkten.

AquaSense 2: Effektive Reinigung ab rund 1.000 Euro

Mit den neuen Varianten AquaSense 2, AquaSense 2 Pro und AquaSense 2 Ultra bietet Beatbot für jeden Bedarf die passende Lösung. Das Basismodell AquaSense 2 kostet regulär 1.699 Euro, doch mit dem Rabattcode „BBEUE1E30“ reduziert sich der Preis aktuell auf 1.189 Euro*.

Dieser Poolroboter überzeugt mit einer robusten Bauweise und intelligenter Navigation. Dadurch werden sämtliche Bereiche des Beckens präzise gesäubert, ohne Rückstände zu hinterlassen. Mit einer starken Saug- und Zugkraft entfernt er Verschmutzungen zuverlässig und passt sich verschiedenen Poolformen an. Besonders praktisch: Der Roboter übernimmt nicht nur die Reinigung des Bodens, sondern säubert auch Wände und die Wasserlinie. Nach getaner Arbeit taucht er selbstständig an der Wasseroberfläche auf, sodass er mühelos entnommen werden kann. Eine Akkuladung reicht für Pools mit bis zu 300 Quadratmetern Fläche.

Pro- und Ultra-Modelle: Maximale Effizienz mit zusätzlichen Features

Noch vielseitiger ist der AquaSense 2 Pro, der derzeit mit dem Code „BBS1ECN600OFF“ für 2.099 statt 2.699 Euro angeboten wird*. Neben der Boden-, Wand- und Wasserlinienreinigung entfernt dieses Modell auch Schmutz von der Wasseroberfläche und filtert das Wasser zusätzlich. Dank eines leistungsstärkeren Akkus bewältigt der Roboter Poolflächen von bis zu 360 Quadratmetern.

AquaSense 2 Pro / © Beatbot

Für höchste Ansprüche bietet der AquaSense 2 Ultra die umfangreichste Ausstattung. Durch einen 20-Prozent-Rabatt mit dem Code „BBEUS1PRO“ reduziert sich der Preis auf 3.080 Euro*. Neben einer 5-in-1-Reinigung setzt dieses Modell auf eine fortschrittliche KI-Poolkartierung, um eine noch effizientere Säuberung zu gewährleisten. Eine integrierte Schmutzerkennung analysiert Rückstände nach der ersten Reinigung und verbessert die Reinigungsstrategie bei jedem weiteren Einsatz. Der AquaSense 2 Ultra eignet sich ideal für große Pools mit einer Fläche von bis zu 320 Quadratmetern.

AquaSense 2 Ultra / © Beatbot

Wer sich das mühsame Schrubben des Pools ersparen möchte, findet mit den neuen Beatbot-Modellen eine intelligente Lösung – und kann sich pünktlich zum Saisonstart attraktive Rabatte sichern.

Dieser Artikel ist in einer Kooperation zwischen Beatbot und nextpit entstanden. Diese Zusammenarbeit hat keinen Einfluss auf die redaktionelle Meinung.