Das Lenken beim Auto wird auf ein neues Level gehoben. Die Technologie Steer-by-Wire macht es möglich. Und Mercedes will die neue Technik als nach eigenen Angaben erster Hersteller aus Deutschland bald in Serienautos verbauen. Aber was ist Steer-by-Wire überhaupt? Wir verraten es Euch.

Steer-by-Wire macht ein ganz neues Lenkgefühl möglich

Auch die Pkw-Lenkung bleibt vom technischen Fortschritt nicht verschont. Und das soll schon etwas heißen, denn das Lenkrad ist ja schon eine ziemlich wichtige Sache in einem Pkw. Denn über die Lenkung seid Ihr über die Vorderreifen mit der Straße verbunden. Schlaglöcher und andere Unebenheiten auf der Fahrbahn werden über das Lenkrad direkt an den Fahrer übertragen. Aber das Lenkrad der Zukunft sieht wohl ein bisschen anders aus, als wir es kennen. Steer-by-Wire lautet das Zauberwort. Und Mercedes-Benz bringt diese Technik ab 2026 wahrscheinlich im EQS zum Einsatz.

Schon mit der Servolenkung war das Autofahren, besonders in der Stadt, viel entspannter. Das Rumgekurbel beim Ein- und Ausparken ist seitdem Geschichte. Eine Hydraulik hat das Lenken spürbar vereinfacht. Aber auch mit der Servolenkung gibt es noch eine Stange, die Lenkrad und Vorderräder verbindet. Steer-by-Wire ändert das komplett! Damit ausgestattete Autos nutzen nämlich eine elektrische Leitung ("by wire"), die Eure Lenkbewegungen blitzschnell und direkt überträgt.

Diese Vorteile bietet die Lenkung der Zukunft: Steer-by-Wire. / © Mercedes-Benz

Mercedes verspricht, dass dieses ganz neue Lenkgefühl so einige Vorteile bringt: besseres Fahrgefühl, noch einfacheres Rangieren und Einparken und weniger Kraft ist auch nötig. Und: Wenn Steer-by-Wire im Auto verbaut ist, müsst Ihr beim Lenken nicht mehr umgreifen. Die Übersetzung beim Fahren kann sich auch ganz einfach an verschiedene Situationen anpassen. Außerdem soll das Auto stabiler in den Kurven liegen und trotzdem agiler sein. Mercedes sagt auch: Stöße von der Straße, die man bisher am Lenkrad gemerkt hat, sollen fast ganz wegfallen.

Unterschiedliche Lenkeigenschaften für unterschiedliche Modelle

In Zukunft wird man mit der neuen, elektronischen Lenktechnologie sogar verschiedene Lenk-Eigenarten für unterschiedliche Marken oder Modelle einstellen können. Mercedes redet auch von coolen Gaming-Möglichkeiten, wenn Ihr mal eine Pause macht. Ich stelle mir hier vor, dass es etwa möglich sein wird, ein Rennspiel über das Center-Display zu nutzen und dabei auf das Lenkrad des Autos als Controller zuzugreifen. Und nicht zu vergessen: Das Lenkrad kann künftig flacher sein, was mehr Platzgefühl bringt und die Sicht auf das Display hinter dem Lenkrad verbessert. Zudem ist so ein abgeflachtes Lenkrad im Alltag sehr praktisch, weil mehr Platz beim Ein- und Aussteigen zur Verfügung steht.

Mercedes hat schon über eine Million Testkilometer mit dem neuen Steer-by-Wire-System auf Prüfständen abgespult. Und genauso viel auf Teststrecken und bei der normalen Straßenerprobung. Aber klar, Mercedes ist nicht der Einzige mit Steer-by-Wire. Andere Hersteller tüfteln da auch schon dran. Sony und Honda zum Beispiel im Afeela 1, Renault in seinem Elektro-Rekordwagen, dem Filante Rekord 2025.