Sparen beim Office-Laptop: Lenovo IdeaPad 5 Pro (Slim) und IdeaPad Flex 5 jetzt günstiger

Amazon bietet derzeit vier Laptops um mindestens 100 Euro reduziert an und es gibt im Preisvergleich keinen anderen Händler, welcher die ab 699 Euro erhältlichen Office- bzw. Multimedia-Notebooks günstiger offeriert. Was einen guten Office-Laptop auszeichnet, ist natürlich etwas Definitions- und Geschmackssache, bei den Lenovo-IdeaPad-Modellen, welche Amazon aktuell günstiger anbietet, treffen aber mehrere gute Eigenschaften aufeinander:

In allen Geräten steckt eine AMD-Ryzen-CPU mit sechs Kernen und SMT (also zwölf logische Kerne), welche keine High-End-, aber eine solide Leistung und eine Radeon-Grafikeinheit bieten. Alle Mobil-PCs verfügen außerdem über ein Display mit 16:10-Auflösung und bis zu 2.880 × 1.800 Pixeln. Dies bewirkt sehr scharfes Schriftbild und mehr Platz in der Höhe als bei typischen Monitoren, die nur mit der 16:9-Auflösung Full HD (1.920 × 1.080) antreten. Dank IPS- statt TN-Technologie müsst Ihr Euch um die Blickwinkelstabilität wenig Sorgen machen. Wir gehen im Folgenden etwas genauer auf die reduzierten Lenovo-Laptops ein.

Lenovo IdeaPad 5 Pro: Laptop mit Rabatt kaufen

Das Lenovo IdeaPad 5 Pro (82SJ0035GE)* bietet Amazon momentan für 799 Euro an, was 100 Euro unter dem günstigsten Konkurrenzangebot liegt. Ihr erhaltet hier ein Gerät mit 14-Zoll-Monitor, welcher eine sehr hohe Pixeldichte dank der Auflösung 2.880 × 1.800 bietet. Das IPS-Panel im 16:10-Format bietet darüber hinaus eine Bildwiederholrate von 90 Hertz, was eine flüssigere Darstellung gegenüber den üblichen 60 Hertz erlaubt. Beim Hauptprozessor handelt es sich um einen AMD Ryzen R5 6600HS, dem 16 GB RAM zur Seite stehen. Windows 11 Home ist vorinstalliert. Mit 1,4 kg ist das Gerät für alle interessant, welche einen leichten Laptop kaufen möchten.

Etwas größere Abmessungen und daher auch genug zusätzlichen Platz für den Nummernblock der Tastatur bietet das Lenovo IdeaPad 5 Pro (82SN006MGE)*, welches Amazon momentan für 899 statt 999 Euro verkauft. Ihr erhaltet bei diesem Gerät ebenfalls einen AMD Ryzen 5 6600HS, 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD-Speicherplatz. Der 16-Zoll-IPS-Monitor bietet 2.560 × 1.600 Bildpunkte und flotte 120 Hertz Auffrischungsrate. Microsoft Windows 11 Home ist ebenfalls mit an Bord.

Lenovo IdeaPad 5 Pro Slim & IdeaPad Flex 5 Convertible

Der günstigste Lenovo-Laptop der derzeit laufenden Amazon-Aktion ist das IdeaPad 5 Pro Slim (82L500TLGE)*, welches optisch etwas an das Apple MacBook Air erinnert, aber nicht so kompakt und leicht ist. Ihr bekommt dafür ein größeres, nämlich 16 Zoll messendes IPS-Display im 16:10-Format mit 2.560 × 1.600 Bildpunkten. Verbaut sind der Sechskerner Ryzen 5 5600H, 16 GB RAM und eine 512 GB große SSD. Darauf vorinstalliert ist Windows 11 Home. Das Gerät kostet derzeit nur 699 Euro und liegt damit 100 Euro unter dem Tiefpreis der vergangenen Monate.

Möchtet Ihr ein Convertible kaufen, gibt es ebenfalls ein rabattiertes Gerät: Im Lenovo IdeaPad Flex 5 Convertible Laptop (‎82RA004RGE)* stecken ein Ryzen 5 5500U mit sechs CPU-Kernen, 16 GB Arbeitsspeicher und eine SSD mit 512 GB. Das 16-Zoll-Display bietet eine Auflösung von 2.560 × 1.600 Pixeln und damit das Format 16:10. Als Betriebssystem kommt Windows 11 Home zum Einsatz. Das Gewicht beträgt 1,9 kg. Der aktuelle Preis von 749 Euro entspricht einem Rabatt von 100 Euro gegenüber der UVP, Vergleichspreise sind uns nicht bekannt.