Lenovo ThinkPhone by Motorola: Besonders sicheres Business-Smartphone vorgestellt

Das Lenovo ThinkPhone by Motorola ist offiziell

Äußerlich ist das ThinkPhone von Motorola ein schlichtes Gerät mit einem leistungsstarken Innenleben. Das ThinkPhone ist mit einem großen 6,6 Zoll großem OLED-Display (FHD+) ausgestattet und besitzt eine Bildwiederholrate von 144 Hertz. Die Vorderseite wird durch Gorilla Glass Victus geschützt, und die militärtaugliche Konstruktion sorgt dafür, dass das Gerät bis zu 1,3 Meter tief fallen kann ohne dabei einen Schaden zunehmen. Die Rückseite des Geräts besteht aus Aramidfasern und ist nach IP68 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.

Auf der linken Seite befindet sich ein zusätzlicher roter Knopf, der je nach Wunsch des Nutzers zum Öffnen von Apps oder bestimmten Aufgaben verwendet werden kann. Gegenüber befinden sich die üblichen Tasten, während auf der Rückseite die 50-MP-Kamera sowie der 13-MP-Ultraweitwinkel- und der 2-MP-Tiefensensor untergebracht sind. Die Selfie-Aufnahmen werden von einer 32-MP-Frontkamera erledigt.

Zwei Prozessoren im ThinkPhone

Im Inneren befindet sich ein separater Sicherheits-Prozessor, der sensible Sicherheitsdaten wie Passwörter und PINs verwaltet und speichert, während der Snapdragon 8+ Gen 1 das gesamte Gerät antreibt. Das Lenovo ThinkPhone bietet wahlweise 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher. Bei dem interner Programmspeicher gibt es ebenfalls die Qual der Wahl zwischen128, 256 und 512 GB. Dafür gibt es dann auch keine optionale Erweiterung via microSD-Karte.

Das Lenovo ThinkPhone von Motorola wird mit Android 13 ausgeliefert. / © Lenovo, Collage: NextPit

Der festverbaute Akku bietet eine Kapazität von 5.000 mAh und kann dank der 68-Watt-Ladegeschwindigkeit des mitgelieferten Netzteils, schnell wieder aufgeladen werden. Kabelloses Laden wird ebenfalls unterstützt und ist auf 15 Watt ausgelegt.

Lenovo sagt, dass das ThinkPhone und ein ThinkPad nahtlos miteinander verbunden werden können, damit die Nutzer:innen verschiedene Funktionen wie eine einheitliche Zwischenablage und Benachrichtigungen nutzen können. Eine weitere Funktion ist das App Streaming, das mehr als nur den Bildschirm des Telefons auf dem Laptop spiegelt. Es ermöglicht auch das Öffnen von Apps direkt auf der Benutzeroberfläche des Computers.

Das ThinkPhone von Motorola kann als Laptop-Webcam verwendet werden. / © Lenovo

Die vielleicht interessanteste Funktion ist der erweiterte Webcam-Modus, mit dem das ThinkPhone in eine Laptop-Webcam verwandelt werden kann – ähnlich der Apple Continuity Camera für MacBooks und iPhones. Mit dem Moto Device Manager haben IT-Abteilungen die Möglichkeit, ThinkPhones für Mitarbeiter oder Kunden aus der Ferne zu verwalten. Generell sieht Lenovo das ThinkPhone für den Geschätskunden-Bereich und bietet demzufolge das taffe Smartphone im Enterprise-Programm an. Sowohl das tatsächliche Erscheinungsdatum als auch der Preis des Motorola ThinkPhones wurden noch nicht bekannt gegeben. Von Motorola heißt es lediglich das Smartphone erscheint in den kommenden Monaten in den USA, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Australien und ausgewählten Ländern in Asien.

Trotzdem wollen wir wissen, ob Ihr daran interessiert wärt ein solches Smartphone zu kaufen, sofern es für alle auf den Markt kommt.