Letzte Chance: 16 GB Datenvolumen für weniger als 10 Euro bei Sim.de!

Als Verfechter der günstigen Deals habe ich auch heute wieder ein spannendes Angebot für Euch auf Lager. Solltet Ihr gerade auf der Suche nach einem günstigen Mobilfunktarif sein, dann könnt Ihr noch für wenige Stunden einen solchen bei Sim.de finden. Die beliebte Allnet-Flat erhält nicht nur mehr Datenvolumen, sondern wurde gleichzeitig noch im Preis gesenkt – eine Win-Win-Situation also für Euch.

Affiliate Angebot LTE All 10 GB Flat

Mit der LTE All 10 GB Flat von Sim.de befindet Ihr Euch im ausgezeichneten Netz der Teléfonica und habt, anders als der Name es vermuten lässt, ein monatliches Datenvolumen von satten 16 GB. Dafür zahlt Ihr aktuell 9,99 Euro, statt der üblichen 14,99 Euro. Hinzu kommt eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 19,99 Euro. Klingt interessant? Dann findet Ihr nachfolgend die wichtigsten Informationen zum Tarif.

Lohnt sich das Tarifangebot von Sim.de?

Bei dem Tarif handelt es sich um eine Allnet-Flat mit einer einmonatigen Mindestlaufzeit. Solltet Ihr also keine Fans von langen Vertragsbindungen sein, müsst Ihr Euch darum keine Sorgen machen. Ihr surft im Netz mit einer maximalen Bandbreite von 50 MBit/s, wodurch Ihr Eure Lieblingsserien ohne Probleme streamen könnt.

Sim.de Allnet-Flat Übersicht Eigenschaft LTE All 10 GB Flat Datenvolumen 10 GB 16 GB Allnet-Flat? Ja 5G? - Bandbreite Max. 50 MBit/s Monatliche Kosten 14,99 Euro 9,99 Euro Anschlussgebühr 19,99 Euro Mindestlaufzeit 1 Monat Gesamtkosten (24 Monate) 259,75 Euro Effektive Kosten (24 Monate) ~10,82 Euro Zum Angebot

Um Euch den Vergleich zu anderen Tarifen zu vereinfachen, haben wir den Preis mit einer regulären Laufzeit von 24 Monaten gerechnet, die Ihr bei anderen Verträgen in der Regel eingeht. Wie Ihr seht, zahlt Ihr hier nach 24 Monaten 259,75 Euro, was einem effektiven Preis von 10,82 Euro pro Monat entspricht. Solltet Ihr den Tarif also für zwei Jahre nutzen wollen, ist das Angebot wirklich gut. Ihr könnt aber natürlich auch früher kündigen, solltet Ihr über ein spannenderes Angebot stolpern.

Wie gewöhnlich bei solchen Angeboten ist die Bandbreite ein kleiner Wehrmutstropfen. Auch wenn Ihr mit maximal 50 MBit/s durchaus Eure Lieblingsserien streamen könnt, fällt 4K-Auflösung wohl eher aus. Außerdem habt Ihr keinen Zugang zu 5G. Könnt Ihr darüber hinwegsehen, ist das Angebot allerdings wirklich interessant.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist ein solches Angebot interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!