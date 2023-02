Letzte Chance: Xiaomi 12T nur 14,99 Euro im Monat!

Der Februar neigt sich dem Ende und daher die Tarifwelt-Deals, die Ihr in diesem Monat bei Media Markt und Saturn erhaltet. Zu diesen zählt auch das Xiaomi 12T mit passendem Freenet-Tarif im Netz der Telefónica. Wir haben uns das Angebot noch einmal für Euch angeschaut und verraten Euch, ob Ihr hier etwas spart oder Ihr zu viel zahlt.

Media Markt und Saturn bieten in ihrer Tarifwelt eine Vielzahl an verschiedenen Tarifen und Smartphones zu teilweise wirklich guten Konditionen an. Eines dieser Angebote betrifft noch bis zum 1. März das Xiaomi 12T, das Ihr gerade im Freenet green LTE Mobilfunktarif mit 12 GB Datenvolumen erhaltet. Hierfür zahlt Ihr gerade einmal 14,99 Euro monatlich.

Affiliate Angebot Xiaomi 12T Mit Freenet green LTE 12 GB Aktionstarif im 4G-Netz der Telefónica

Das Xiaomi 12T glänzt vor allem durch den hervorragenden AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz und dem Triple-Kamerasystem, dessen Hauptsensor auf stolze 108 Megapixel kommt. Als Prozessor dient hier ein MediaTek Dimensity 8100 mit 8 GB LPDDR5 RAM und 256 GB internem Gerätespeicher. Warum das Smartphone trotz des günstigen Preises dennoch keine fünf Sterne in unserem Test zum Xiaomi 12T erhalten hat, verrät Euch mein Kollege Matt.

Spart Ihr bei diesem Xiaomi-Deal wirklich etwas?

Um diese Frage zu ergründen, schauen wir uns zunächst einmal den Handytarif genauer an. Mit dem "Freenet green LTE" erhaltet Ihr monatlich 12 GB Datenvolumen und surft mit bis zu 25 MBit/s im 4G-Netz der Telefónica. Zudem geht Ihr eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren ein, bei der Ihr jeden Monat 14,99 Euro zahlen müsst. Für das Gerät kommen einmalig 33 Euro hinzu, sowie 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr und 4,95 Euro für den Versand.

Xiaomi-12T-Übersicht Eigenschaft Xiaomi 12T Deal Tarif Freenet green LTE Netz Telefónica Datenvolumen 12 GB Bandbreite max. 25 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 14,99 Euro Einmalige Gerätekosten 33,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Versandkosten 4,95 Euro Gesamtkosten (nach 24 Monaten) 437,70 Euro Reguläre Gerätekosten 490,00 Euro Effektive monatliche Ersparnis ~ 2,18 Euro Zum Angebot bei Media Markt* / Zum Angebot bei Saturn*

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit zahlt Ihr bei diesem Deal 437,70 Euro. Das Xiaomi 12T hingegen kostet Euch derzeit mindestens 490 Euro, wenn Ihr es als Neugerät kaufen möchtet. Somit spart Ihr bei diesem Deal jeden Monat rund 2,18 Euro und habt direkt einen passenden Tarif im Gepäck. Preislich lohnt sich der Deal also wirklich.

Schauen wir uns allerdings die Eckdaten einmal genauer an, sehen wir, dass Ihr keinen 5G-Zugang habt und vor allem die Bandbreite bei vielen aufs Gemüt schlagen dürfte. Denn mit maximal 25 MBit/s werden selbst 10 Minuten YouTube-Videos in Spielfilmlänge gezogen. Wenn Ihr jedoch nicht auf eine massige Bandbreite angewiesen seid, solltet Ihr definitiv einen Blick auf das Angebot von Media Markt (zur Tarifübersicht) und Saturn (zur Tarifübersicht) werfen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Wartet Ihr schon auf das Xiaomi 13 oder ist das Xiaomi 12T Euer Smartphone? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!