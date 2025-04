Ein echter Oldie unter den Autos kriegt bald einen Elektro-Anstrich verpasst: der Lexus ES! Ganze 37 Jahre nach seiner ersten Vorstellung kommt das Fahrzeug in vollständig elektrifizierter Form bald wahlweise mit Front- und Allradantrieb zu uns nach Europa. Im Vergleich zum aktuellen Modell wird die Neuauflage ordentlich in die Länge gezogen.

Lexus ES (2026) kommt in zwei Versionen

Der Lexus ES wurde schon im Jahr 1989 das erste Mal vorgestellt. Und im nächsten Jahr kommt der Autoklassiker endlich auch als Stromer um die Ecke. Die Luxus-Marke von Toyota schickt 2026 gleich zwei Motorvarianten an den Start. Der ES 350e hat als reine Elektroversion mit seinem Frontantrieb 165 kW (224 PS) unter der Haube. Und beim ES 500e mit Allradantrieb stehen Euch sogar satte 252 kW (343 PS) zur Verfügung.

Bei der Allrad-Variante haben sich die Entwickler von Lexus etwas Schlaues einfallen lassen: das intelligente, elektrische Antriebssystem DIRECT4. Es passt die Leistungsverteilung konstant an, je nachdem, was Ihr am Steuer macht und wie die Straßenverhältnisse sind. Die Kraft zwischen Vorder- und Hinterachse kann sich von 100:0 bis 0:100 verschieben – und zwar basierend auf den Daten von Gaspedal, Raddrehzahl und Lenkwinkel. Klingt ganz nach einer stabilen Sache und einem angenehmen Fahrgefühl, oder?

Auch im Fahrzeuginneren ist der neue Lexus ES (2026) mit einer Neuerung ausgestattet: einem verbesserten digitalen Cockpit! Erstmals sind ein 12,3 Zoll großes digitales Kombiinstrument und ein 14-Zoll-Touchscreen miteinander verbunden. Auf beiden Bildschirmen seht Ihr eine komplette Kartenansicht – inklusive Sicherheitshinweisen und 3D-Spurführung. So könnt Ihr den Navi-Anweisungen folgen, ohne den Blick von der Straße zu nehmen. Und bei den Elektro-ES-Modellen werden Eeuch sogar die Ladestationen entlang Eurer Route angezeigt, basierend auf dem aktuellen Akkustand und Eurer Fahrweise.

Modernes, stilvolles Cockpit im Lexus ES (2026). / © Lexus

Sicherheit hat Priorität

Zum ersten Mal hat der Lexus ES auch einen Aufmerksamkeits-Assistenten an Bord. Der checkt mit einer Kamera über dem Lenkrad, ob Ihr noch fit seid. Wenn er merkt, dass Ihr müde werdet oder abgelenkt seid, gibt es eine Warnung. Sogar Gähnen oder eine Handy-Nutzung werden registriert. Und wenn ihr auf die Warnung nicht reagiert, macht das Auto automatisch die Warnblinkanlage an und bremst bis zum Stillstand. Auch neu: Der Notfall-Assistent funktioniert jetzt auch auf Landstraßen und Autobahnen. Er übernimmt in einer Notsituation die Kontrolle bis zum Stillstand und setzt automatisch über das eCall-System einen Notruf ab.

Außerdem wichtig: Der neue Lexus ES ist eine ganze Ecke länger geworden, nämlich 165 mm (jetzt 5,14 Meter) und hat auch einen um 80 mm längeren Radstand (jetzt 2,95 Meter). Das sorgt für satte 77 mm mehr Beinfreiheit im Fond (jetzt 1.102 mm) – da haben Eure Mitfahrer hinten also ordentlich Platz.

Lexus ES: Was kostet die neue Limousine?

Was die Preise für die neuen Elektro-Versionen angeht, da hält sich Lexus noch bedeckt. Kein Wunder, denn der Marktstart in Europa ist erst für das Frühjahr 2026 geplant. Aber dann kommt die achte Generation des Wagens natürlich auch wieder mit Verbrennungsmotor. Da werkelt dann ein 2,5-Liter-Vierzylinder mit einem weiterentwickelten Hybridsystem, das maximal 148 kW (201 PS) leistet. Die aktuelle Version vom Lexus ES kostet übrigens mindestens 54.350 Euro.