Amazon bietet gerade einen der besten Smart-TVs des Jahres zum bisherigen Tiefstpreis an. Die Rede ist vom LG OLED evo C4 mit einer Bilddiagonale von 55 Zoll. Der Versandriese gewährt hier einen Rabatt von über 45 Prozent. Ob sich der 4K-Fernseher mit dem überragenden OLED-Panel wirklich lohnt oder Ihr besser zu Hisense und Co. greifen solltet, verrät Euch unser Deal-Check am Abend.