Die Idee von Live Nation, 5G-Konzerte zu veranstalten, ist meine persönliche Hölle

Qualcomm-Chef Cristiano Amon sagte während seiner Keynote-Präsentation auf der IFA 2020 in Berlin: "Die gemeinsame Erfahrung, die Sie bei einer Live-Show machen, wird Ihnen für immer erhalten bleiben, und das wird nicht verschwinden". Nachdem ich jedoch gesehen habe, was für diese neue, 5G-fähige Erfahrung geplant ist, bin ich mir da nicht so sicher.

Einer der ersten Veranstaltungsorte für diese neue Art von Konzert wird das Sportpaleis in Antwerpen, Belgien, sein. Qualcomm richtet die Infrastruktur ein, um mmWave für die Besucher der Shows auf mobile Geräte zu bringen und so das Live-Musik-Erlebnis zu verändern.

In einem Teaservideo, das auf der Bühne gezeigt wurde, sahen wir Musikfans, die Smartphones hochhielten, um Augmented-Reality-Kreaturen zu zeigen, die von der Bühne kommen - verkauft als "Erweiterung der Vision des Künstlers über die Bühne hinaus" - sowie eine EQ-ähnliche App namens Soundboard, mit der die Besucher den Sound der Show neu mastern können, wenn ihnen nicht gefällt, was der Tontechniker sich vorgenommen hat. Dazu muss man natürlich dastehen und sich die Show mit Kopfhörern anschauen. "Das ist eine ganz neue Art, über Live nachzudenken", sagt Jackie Wilgar, SVP Marketing International bei Live Nation.

Für mich als jemand, der sich bereits über die Smartphone-Nutzung bei Live-Konzerten aufgeregt hat, war dies alles ein ziemlich beunruhigender Anblick. Ich verstehe sowieso nicht wirklich, warum die Leute Auftritte filmen. Die Tonqualität, die sie aufnehmen, wird schrecklich sein, und ich schaue mir lieber einmal mit meiner vollen Aufmerksamkeit den echten Auftritt an, als tausendmal ein Smartphone-Video. Ich vermute aber, dass sich sowieso nie jemand seine Gig-Videos wirklich noch mal anschaut. Das ist einfach etwas, was jüngere Musikfans tun. Die Angst, die Erfahrung nicht eingefangen zu haben. Oder einfach nur, um zu beweisen, dass man da war. Etwas, womit man in sozialen Medien prahlen kann.

Die Nachricht wird wahrscheinlich dazu führen, dass Jack White, der bekanntlich kein Handy besitzt, sein Vernors Ginger Ale ausspucken wird. Die White Stripes, die Raconteurs und der Sänger/Gitarrist/Drummer von Dead Weather haben im vergangenen Jahr bekanntlich für Aufsehen gesorgt, indem sie in die völlig entgegengesetzte Richtung gingen und Smartphones aus ihren Shows verbannten.

Fans, die Jack-White-Gigs besuchten, mussten ihre Telefone beim Betreten des Veranstaltungsortes in verschlossenen Beuteln aufbewahren. Eine Firma namens Yondr stellte die Technologie zur Verfügung. Sobald Ihr Euer Telefon in die Tasche gesteckt habt und hineingeht, wird die Tasche verschlossen. Ihr könnt das Telefon natürlich immer noch bei euch tragen, aber um es benutzen zu können, müsst Ihr nach draußen gehen und es auf einen Entriegelungssockel klopfen.

White sagte damals: "Zuerst dachte ich, es sei ein großes Kunstprojekt, um zu sehen, ob die Leute es lustig oder cool finden würden." Trotz einiger anfänglicher Empörung war das Feedback der Fans, die die Shows besuchten, positiv. White ging so weit zu sagen, dass "alle es geliebt haben". Es ist irgendwie schade, dass man die Möglichkeit, sein Smartphone zu benutzen, abschaffen muss, damit die Leute es zu schätzen wissen, im Moment zu sein, aber wenn ein wenig Ermutigung ausreicht, um Gigs Smartphone-frei zu machen, bin ich voll und ganz dafür.

“If you can’t just put that [mobile phone] down for an hour and experience life in a real way, that’s sad.”



Musician Jack White talks about why he doesn’t own a mobile phone and why he’s banned mobiles from his concerts, in the latest Ways to Change the World podcast. pic.twitter.com/hFkSQI9hTr