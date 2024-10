Im Zentrum eines der aktuell brisantesten Streitigkeiten in der Tech-Welt stehen ARM und Qualcomm – zwei Giganten, deren Rivalität in der Chip-Entwicklung nicht nur technische, sondern auch wirtschaftliche Implikationen hat. Der britische Chipdesigner ARM hat die Lizenz für die Verwendung seines Befehlssatzes an Qualcomm widerrufen, was potenziell massivere Auswirkungen auf die gesamte Branche hat, insbesondere für Entwickler und Nutzer von Qualcomm-basierten Produkten.