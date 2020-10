Gewinner und Verlierer: Macht Euch nur weiter über Apple lustig

Was für eine Wahnsinnswoche liegt da hinter uns!? Apple hat sein iPhone-12-Lineup vorgestellt, OnePlus bringt ein leistungsstarkes 8T auf den Markt. Während der Prime Days habt Ihr mächtig geshoppt und wir haben die besten Deals für Euch geschrubbt. Jetzt ist es an der Zeit, unsere Gewinner und Verlierer der Woche zu küren.

Gewinner der Woche: Kompakte Handys und kleine Hände

Eine Revolution bahnt sich an. Und wieder einmal kommt sie scheinbar von Apple. Mit dem iPhone 12 Mini wird das US-Unternehmen mal wieder einen Volltreffer landen. Während ich diesen Artikel tippe, sehe ich meine Hände aus dem Augenwinkel über die Tastatur fliegen. Es sind kleine Hände. "Sehr zart, wenn man bedenkt, dass Sie vom Niederrhein kommen", sagte vor nicht all zu langer Zeit eine Goldschmiedin zu mir. Ja, ich fühlte mich geschmeichelt. Genau so geschmeichelt dürfen sich alle kleineren Hände dieser Welt freuen, denn das Zeitalter der Kompakt-Handys ist nach Jahren zurück.

Das Phone 12 Mini ist noch kleiner und leichter als das im Frühar vorgestellte iPhone SE (4,7 Zoll) und bietet mit 5,4 Zoll gleichzeitig ein größeres Display. Und obwohl ich mir persönlich nicht vorstellen kann – trotz kleiner Hände – zu einem Mini-Format zurückzukehren, scheinen alle um mich herum kompaktere Geräte zu bevorzugen. In unserer Umfrage wollten wir von Euch wissen: "Bevorzugt Ihr eher große oder eher kleine Smartphones?", und das Ergebnis ist eindeutig.

Bis Freitag, 13:30 Uhr hatten 530 Leser an der Umfrage teilgenommen. 55 Prozent bevorzugen kleine Smartphones. 29 Prozent mögen es größer. Dabei scheint Leistung kaum eine Rolle zu spielen, sondern tatsächlich die Ergonomie des Geräts. Und auch auf Twitter wurde über die Umfrage diskutiert. Nerds und Kollegen wollen kleine Handys – damit hatte ich nicht gerechnet. Warum Apple das Zeitalter der Kompakthandys einläutet, obwohl andere Hersteller wie Samsung und OnePlus seit Jahren kleine Smartphones anbieten, darüber hat Antoine bereits ausführlich in seinem Kommentar zur Umfrage geschrieben.

Mir persönlich ist das iPhone SE bereits zu klein. Ich nutze bevorzugt das iPhone 11 Pro Max. / © AndroidPIT

Verlierer der Woche: Android-Hersteller machen sich lächerlich mit Apple-Bashing

Mit meiner kleinen rechten Hand fasse ich mir peinlich berührt an die Stirn. Denn bei Twitter geht das Apple-Bashing auf ganz billige Art und Weise los. Dabei seid Ihr ausnahmsweise mal unschuldig, denn die schlechten Jokes kommen direkt von Smartphone-Herstellern. Ja, Apple verzichtet auf einen Ladeadapter in der Box sämtlicher neuer iPhones. Mittlerweile wurden die Preise im Onlineshop für den 20-Watt-Charger und das Lightning-Headset aber gesenkt. Ich habe mich ausführlich über den fehlenden Ladeadapter des iPhone 12 ausgelassen, aber was so manche Marketing-Abteilungen bei Xiaomi oder Samsung und sogar OnePlus sich bei der billigen Masche denken, weiß ich nicht. Der deutsche Blogger Gilly fasste es perfekt zusammen: "Der Tweet wird nicht gut altern".

Heute morgen schweißgebadet aufgewacht weil wir dachten, dass kein Netzteil mehr bei unseren Smartphones dabei ist 😨😱😰



Aber zum Glück war es nur ein Albtraum 😌🙏😃 — Xiaomi Deutschland (@XiaomiDE) October 14, 2020

Ich geh’ mal kurz brechen. Denn ich erinnere mich zu gut an diverse Apple-Aktionen, die Android-Smartphone-Hersteller in den vergangenen Jahren früher oder später ins Produktdesign übernommen hatten. Von der hässlichen Notch über fehlende 3,5-MiIllimeter-Klinkenbuchsen hin zu Bokeh-Effekten auf Fotos oder fehlende Home Button. Ich empfinde es einfach als unglaubwürdig, dass nur Apple die Adapter weglassen wird. Samsung und OnePlus spucken auf Twitter ebenfalls große Töne:

Samsung trolls Apple for not including the charger in the box! Which side are you on? pic.twitter.com/ufahk3dLb0 — 91mobiles (@91mobiles) October 16, 2020

OnePlus 8T: Everything you need right out of the box — OnePlus USA (@OnePlus_USA) October 13, 2020

Gerade Samsung steht neben Apple ganz sicher auf der Liste der Hersteller, die künftig Smartphones ohne Adapter ausliefern werden, wie wir bereits besprochen haben. Es ist so einleuchtend, dass sich durch den Wegfall des Adapters Kosten einsparen lassen, die aufgrund von immer besser werdenden Aufladetechnologien durch den Verbraucher aber mit Sicherheit zusätzlich gekauft werden. Das stinkt nach Greenwashing. Deshalb und wegen der Sticheleien auf Twitter sind diese Android-Handy-Hersteller in meinen Augen ein würdiger Kandidat für die Verlierer der Woche.

