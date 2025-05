Made in Europa: Das sind Alternativen zu iPhone, Dell und anderen US-Produkten

Mit seiner erratischen Zollpolitik verprellt US-Präsident Donald Trump Feind wie Freund. Das wirft die Frage nach Abhängigkeiten auf, insbesondere in der IT. Es zeigt sich: Nur an Prozessoren aus den USA führt kein Weg vorbei.

Auch wenn die US-Tech-Konzerne stets ihre herausragende Führungsrolle betonen, ist ihre Macht aufgrund arbeitsteiliger Prozesse dennoch begrenzt. An US-amerikanischen Chip-Entwicklern führt aktuell dennoch kein Weg vorbei. Die CPUs stammen zumeist von AMD, Intel und Qualcomm, bei Chips für Grafikkarten kommt noch Nvidia hinzu. Lediglich Mediatek aus Taiwan könnte in diese Riege aufschließen. Gerüchteweise soll zumindest an Prozessoren für Notebooks gearbeitet werden.

Bei weiteren Bauteilen bietet sich die Chance, in Europa fündig zu werden. Gehäuse, Kühlungen oder auch Netzteile werden auch von hiesigen Anbietern entwickelt. Das gilt etwa für be quiet! oder auch Artic Cooling. Letzterer trägt seinen Spezialisierung bereits im Namen, liefert neben diversen Kühllösungen aber auch PC-Halterungen und sogar ein eigenes PC-Konzept, das unter einer Schreibtischplatte befestigt wird. Allerdings bedeutet das nicht, dass sie auch hierzulande produziert werden.

Peripherie für den PC kann sogar aus Deutschland stammen

Gaming-PC: Komponenten und Peripherie werden in Europa entwickelt / © ELLA DON via Unsplash

Bei der Peripherie, die rund um einen PC nötig ist, sieht es dagegen etwas besser aus. Logitech aus der Schweiz gilt als einer der Spezialisten für Computer-Mäuse, hält aber auch darüber hinaus ein breites Angebot an Headsets, Kameras usw. Und auch wenn Cherry so gar nicht nach Deutschland klingt, ist der Hersteller weltweit einer der Spezialisten für mechanische Tastatur-Switches, die nicht nur in den eigenen Tastaturen verwendet werden. Daneben liefert Cherry auch Headset und Mäuse, wobei auch hiervon vieles in asiatischen Fabriken produziert wird.