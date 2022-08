Diesen Mähroboter gab's nie günstiger: Bosch Indego S+ für bis zu 500 m²

NEXT PIT TV

Die Temperaturen steigen diesen Sommer immer weiter und meine Leidensgenossen in Dachgeschosswohnungen dürften jede Minute im hauseigenen Garten verbringen wollen. Dabei fällt aber gerade im Sommer viel schweißtreibende Arbeit an, die Ihr Euch mit smarten Helfern ersparen könnt. Beim Smart-Home-Shop Tink haben wir passend dazu den Bosch Indego S+ im Angebot gefunden!

Affiliate Angebot Bosch Indego S+ Inklusive passender Garage

Mit dem smarten Mähroboter könnt Ihr Euch das Rasenmähen deutlich erleichtern. Denn das Gadget verfügt unter anderem über eine KI, die Eure Rasenfläche bemisst. Dadurch kann der Rasenmäher die Rasenfläche effizienter trimmen als viele Konkurrenten. Die drei Drehklingen verfügen zudem über eine Schnittbreite von 19 Zentimetern und ihr könnt eine Schnitthöhe zwischen 30 und 50 Millimetern einstellen. Insgesamt kann der Mähroboter bis zu 60 Minuten am Stück arbeiten, bevor er wieder in die mitgelieferte Garage muss. Dabei kann der Rasenmäher eine Fläche von bis zu 500 Quadratmetern abarbeiten.

Lohnt sich das Bosch-Angebot von Tink?

Der Aktionspreis von 699 Euro inklusive Gratis-Garage ist der aktuelle Bestpreis im Netz! Laut Preisverlauf bei einer Preissuchmaschine gab es allerdings Aktionen, in denen der Preis auf 611 Euro gefallen ist. Bei der Einschätzung solltet Ihr allerdings beachten, dass Ihr eine Garage im Wert von über 100 Euro dazubekommt. Hattet Ihr also überlegt, Euch eine Garage zu kaufen, ist das Angebot wirklich empfehlenswert!

Der Bosch Indego S+ 500 erkennt Hindernisse und umfährt sie einfach. / © Bosch

Solltet Ihr keine 500 Quadratmeter Rasenfläche besitzen, könnten sich aber auch die kleineren Modelle lohnen. Eine Auswahl der besten Mähroboter haben wir natürlich bereits für Euch erstellt, damit die Suche etwas leichter fällt. Auch der Bosch Indego S+ findet sich in dieser Auflistung.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist ein Mähroboter in der heißen Saison nach wie vor interessant für Euch oder wartet Ihr lieber mit dem Kauf, bis es etwas kälter wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!