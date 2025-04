Genau deshalb greifen immer mehr zu kabellosen Akkusaugern. Denn sie sind flexibel, leicht und schnell einsatzbereit. Und nein, Ihr müsst dafür nicht gleich ein Vermögen für Modelle von Dyson oder Vorwerk ausgeben. Dass top Leistung auch deutlich günstiger geht, zeigt gerade ein Angebot bei MediaMarkt.

Rowenta X-Trem Compact: Kabellose Power zum Sparpreis

Aktuell bekommt Ihr den Rowenta X-Trem Compact bei MediaMarkt für sensationelle 149 Euro – ganze 50 Prozent unter dem ursprünglichen Verkaufspreis! Versandkosten? Gibt's nicht. Und besser noch: Kein anderer Händler im Netz* kann aktuell bei diesem Preis mithalten.

Aber was steckt eigentlich drin im Deal? Der Rowenta X-Trem Compact bringt mit seinen 145 Watt ordentlich Power mit und sorgt dafür, dass Staub, Krümel und Tierhaare schnell Geschichte sind. Trotz seiner starken Leistung ist er mit gerade einmal 1,76 Kilogramm angenehm leicht und damit perfekt für den schnellen Einsatz zwischendurch. Besonders clever: die integrierte Flex-Technologie. Damit lässt sich das Saugrohr ganz einfach abknicken, sodass Ihr selbst unter flachen Möbeln saugen könnt – ganz ohne Bücken. Außerdem lässt sich der Sauger im Handumdrehen zu einem kompakten Handstaubsauger umbauen, ideal also für die Polsterreinigung oder den Einsatz im Auto.

Im Lieferumfang ist auch praktisches Zubehör wie eine Fugendüse und eine Möbelbürste enthalten, mit denen Ihr wirklich jede Ecke erreicht. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 40 Minuten, was für den Alltag absolut ausreichend ist – und danach kommt das Gerät einfach in die mitgelieferte Bodenladestation. Bohren oder montieren müsst Ihr also nichts. Praktisch ist auch der beutellose Staubbehälter mit einem Volumen von 0,4 Litern – der lässt sich unkompliziert entleeren und spart langfristig Geld. Wenn Ihr Euch den Hausputz erleichtern wollt, ohne gleich tief in die Tasche greifen zu müssen, ist der X-Trem Compact von Rowenta eine echte Empfehlung.

Was sagt Ihr zu dem Akkusauger von Rowenta? Lasst es uns wissen!