Massig Daten für 12,99 €: Vodafone-Tarif für Vielsurfer im Check

Aktuell könnt Ihr im Rahmen einer Aktion bei Mobilcom-Debitel ordentlich Geld sparen. Dabei erhaltet hier eine Allnet-Flat mit satten 38 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz und zahlt dafür gerade einmal 12,99 Euro im Monat. Die Geschwindigkeit sieht mit 100 Mbit/s solide aus und eine Allnet-Flat ist ebenfalls inkludiert. Höchste Zeit also, dass wir uns den Tarif in einem Tarif-Check anschauen.

Zu den monatlichen Kosten kommt eine Anschlussgebühr von 19,99 Euro dazu. Bis zum 30. Juni könnt Ihr zudem selbst bestimmen, wann der neue Vertrag beginnen soll. Außerdem könnt Ihr statt einer physischen SIM auch eine eSIM beantragen und profitiert von der freenet Hotspot Flat.

green LTE von Mobilcom-Debitel im Tarif-Check

Die Aktion von Mobilcom-Debitel bietet Euch nicht nur ein hohes Datenvolumen, sondern auch noch eine Bandbreite von 100 MBit/s im Download. Dabei gilt das Angebot allerdings nur noch wenige Tage. Denn es handelt sich um einen speziellen Aktions-Tarif, der normalerweise nicht in der Produktpalette des Anbieters vorrätig ist.

green LTE Übersicht Eigenschaft green LTE 38 GB Datenvolumen 38 GB Bandbreite Download max. 100 MBit/s Bandbreite Upload max. 50 MBit/s Drosselung 64 Kbit/s in Down- und Upload Allnet-Flat? Ja 5G? - eSIM? Ja Monatliche Kosten 12,99 Euro Anschlussgebühr 19,99 Euro Mindestlaufzeit 24 Monate Gesamtkosten 331,75 Euro Zum Angebot!

In der Tabelle könnt Ihr bereits sehen, wie viel Euch der Tarif nach 24 Monaten kostet. Um Euch den Vergleich zu vereinfachen: Im Portfolio des Anbieters befindet sich ein weiterer Promotions-Tarif mit 40 GB Datenvolumen. Dieser kostet Euch allerdings bereits 29,99 Euro im Monat. Ihr seht also, dass Ihr mit diesem Angebot gut bedient seid, solltet Ihr gerade nach einem entsprechenden Tarif suchen.

Hinzu kommt eine ordentliche Bandbreite im Down- und Upload. Einzig auf 5G müsst Ihr bei den Tarifen von Mobilcom-Debitel verzichten. Wollt Ihr also Eure TikToks von unterwegs aufnehmen oder einfach die lange Zugfahrt mit dem 9 Euro Ticket genießen, lohnt sich der Tarif. Seid Ihr keine Vielsurfer, solltet Ihr überlegen, einen günstigeren Tarif mit weniger Datenvolumen in Betracht zu ziehen. Mehr Angebote dazu findet Ihr in unseren Tarifübersichten zu Congstar, PremiumSIM oder SIMon.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Wie viel Datenvolumen verbraucht Ihr in einem Monat? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!