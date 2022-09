Matter ist da: Neuer Smart-Home-Standard erstmals auf Android und iOS

Mit Matter wollen große Hersteller wie Apple, Amazon, Google, Ikea und Samsung die Kompatibilität von Smart Home-Geräten und IoT-Gadgets (Internet der Dinge) auf viele verschiedene Smart-Home-Plattformen ausweiten. Der neue Standard soll die Interoperabilität und die Unterstützung für die Mehrfachverwaltung der Hardware sicherstellen, unabhängig vom Ökosystem in Eurem Zuhause. Zum Beispiel kann Siri auf dem iPhone ein Thermostat der Marke Nest steuern, wenn dieser mit Matter kompatibel ist.

Unser Kollege Rubens hat einen kurzen Leitartikel verfasst, in dem er erklärt, warum Matter wichtig ist und wie der kommende Smart-Home-Standard allen zugute kommen wird. Lest NextPits Leitfaden zum Matter-Standard hier.

Matter auf Android und iOS 16

Das iOS 16.1 Pre-Release-Update zeigt die Matter-Zubehör-Funktion in den Einstellungen selbst. Jeder mit einem Entwicklerprofil kann ein Matter-Zubehörteil koppeln oder eine ganze Reihe von gekoppelten Geräten direkt von einem Apple iPhone oder iPad aus verwalten, das mit der neuesten Software läuft. Wie AndroidPolice feststellte, befindet sich diese Funktion noch in einem recht frühen Stadium. Sie erwarten, dass Matter in den kommenden Wochen und Monaten Änderungen und Verbesserungen an der Schnittstelle vornimmt.

Auf einem Android-Smartphone ist der Matter-Dienst durch zusätzliche Taps in den Google-Kontoeinstellungen zugänglich. Außerdem können Nutzer:innen ungekoppelte Matter-Geräte in der Nähe hinzufügen. Es ist noch unklar, ob Google einen ganz neuen Bereich für Matter einführt oder ob es bis Ende 2022 eine separate mobile App geben wird.

