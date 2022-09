Media Markt Deal: Google Pixel 6a mit Zugabe zum Spitzenpreis!

Das Google Pixel 6a ist erst seit einigen Wochen erhältlich und schon gibt es einen wirklich guten Deal bei Media Markt für Euch. Ihr könnt Euch das "kleine" Pixel-Smartphone für gerade einmal 14,99 Euro monatlich sichern und erhaltet sogar noch die passende Schutzhülle obendrauf. Natürlich bekommt Ihr noch den passenden Tarif dazu. Hierbei handelt es sich um den o2 Blue All-In S mit 6GB Datenvolumen. Wir haben alle Infos für Euch in diesem Tarif-Check!

Ihr seid gerade auf der Suche nach dem passenden Smartphone für Euch, wollt aber nicht zu viel ausgeben? Dann hat Media Markt eventuell genau das Richtige für Euch im Angebot. Denn hier erhaltet Ihr das neue Google Pixel 6a, mit passendem Mobilfunktarif, zu einem echt guten Preis. Denn mit einer Zuzahlung von 19 Euro und monatlichen Kosten in Höhe von 14,99 Euro ist der Midranger wirklich günstig. Außerdem schenkt Euch der Elektronikriese noch die passende Hülle für Euer Pixel 6a, damit nichts schief gehen kann.

Das Google Pixel 6a gilt als kleiner Bruder der Flaggschiff-Modelle aus dem Jahr 2021. Allerdings bedeutet das nicht, dass Ihr hier nur eine billige Kopie erhaltet. Ganz im Gegenteil, das Smartphone glänzt nicht nur durch eine wirklich gute Leistung dank Google Tensor SoC, sondern auch durch die wirklich gute Bildverarbeitung. Mit einer Weitwinkel-Hauptkamera und einer Ultraweitwinkellinse mit jeweils 12 Megapixeln könnt Ihr wirklich gute Bilder schießen. Und natürlich ist der bekannte Kamera-Balken für alle Pixel-Fans weiterhin auf der Rückseite zu finden.

Ihr wollt mehr wissen? Dann lest unbedingt unseren Test zum Google Pixel 6a!

Lohnt sich das Pixel 6a Angebot von Media Markt?

Zusätzlich zum Google Pixel 6a bekommt Ihr den Tarif "o2 Blue All-In S". Hiermit sichert Ihr Euch einen Vertrag im sehr guten Netz der Teléfonica mit insgesamt 6GB Datenvolumen. Die Bandbreite beträgt maximal 50 MBit/s und Ihr bindet Euch, wie gewohnt, 24 Monate lang an den Anbieter. Zusätzlich müsst Ihr noch eine Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro entrichten, dafür spart Ihr Euch immerhin die Versandkosten. Nachfolgend findet Ihr alle Tarifinformationen in der Check-Tabelle.

Pixel-Angebot in der Übersicht Eigenschaft o2 Blue All-In S Datenvolumen 6 GB Bandbreite Max. 50 MBit/s Allnet-Flat? Ja 5G? - Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 14,99 Euro Zuzahlung Gerät 19,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Gesamtkosten 418,75 Euro Effektive Kosten pro Monat ~17,45 Euro Zum Angebot!

Wie Ihr seht, zahlt Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit insgesamt 418,75 Euro. Das entspricht einer effektiven monatlichen Zahlung von 17,45 Euro. Allerdings kostet Euch das Gerät im Handel bereits rund 400 Euro, wenn Ihr es Euch ohne Vertrag zulegen wollt. Dementsprechend zahlt Ihr hier einen wirklichen guten Preis, da auch die beigelegte Hülle in der Regel rund 27 Euro kostet. Wollt Ihr nur den Tarif bei o2 buchen, müsst Ihr übrigens 24,99 Euro pro Monat hinlegen.

Natürlich müsst Ihr einige Abstriche vornehmen. So ist eine maximale Bandbreite von 50 MBit/s nicht unbedingt viel, auch wenn Ihr die meisten Serien und Filme in SD streamen könnt. Außerdem solltet Ihr sehr sparsam mit dem Datenvolumen umgehen und 5G sucht Ihr ebenfalls vergebens. Sollten Euch diese Punkte jedoch nichts ausmachen, erhaltet Ihr einen sehr guten Midranger mit einem günstigen Tarif und zahlt hier einen absolut guten Preis.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Google Pixel 6a eine gute Alternative zum deutlich teureren Google Pixel 6 oder Pixel 6 Pro für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!