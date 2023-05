Media-Markt-Hammer zum Wochenende: Xiaomi 12T mit gratis Tarif!

Es ist mal wieder soweit und Media Markt bietet das Xiaomi 12T zu wirklich guten Konditionen an. Dabei handelt es sich um einen Deal aus der Tarifwelt, bei dem Ihr einen Freenet-Tarif im Netz der Telefónica dazu erhaltet. Für das Angebot zahlt Ihr gerade einmal 12,99 Euro im Monat und habt dafür 12 GB Datenvolumen zur Verfügung. Warum sich das Ganze überhaupt lohnt, verraten wir Euch in unserem Tarif-Check.

Das Xiaomi 12T gibt es immer wieder mit spannenden Angeboten bei Media Markt oder Saturn zu haben. Nun ist es wieder Zeit und Ihr könnt Euch das Mittelklasse-Smartphone aus China mit einem passenden Mobilfunktarif sichern. Hierfür zahlt Ihr gerade einmal 12,99 Euro im Monat und befindet Euch im 4G-Netz der Telefónica.

Mit dem Xiaomi 12T hat der chinesische Hersteller im vergangenen Jahr seine Smartphone-Reihe vervollständigt und vor allem die wirklich gute Kamera hat hierbei für großes Aufsehen gesorgt. Der Hauptsensor erreicht hierbei satte 108 Megapixel und wird durch eine 8 Megapixel starke Ultraweitwinkelkamera und eine 2 Megapixel Makro-Kamera unterstützt. Unter der Haube findet sich zudem ein MediaTek Dimensity 8100 mit 8 GB LPDDR5-RAM und 256 GB UFS-3.1-Speicher.

Im Xiaomi 12T steckt ein MediaTek-Prozessor – und eine 108-MP-Hauptkamera. / © NextPit

In seinem Test zum Xiaomi 12T verrät Euch mein Kollege Matt zudem, worauf Ihr Euch noch bei diesem Midranger freuen dürft und auch, was Xiaomi noch verbessern könnte. Reinschauen lohnt sich also.

Darum lohnt sich das Xiaomi-Angebot von Media Markt gerade

Um das Xiaomi 12T so günstig zu bekommen, müsst Ihr natürlich einen Vertrag abschließen. In diesem Fall handelt es sich um den "Telefónica green LTE 12 GB Spezial" von Freenet. Hierbei habt Ihr, wie der Name vermuten lässt, 12 GB Datenvolumen monatlich zur Verfügung und befindet Euch im 4G-Netz der Telefónica. Die Download-Bandbreite beträgt maximal 50 MBit/s und Ihr müsst gerade einmal 12,99 Euro monatlich entrichten. Das Smartphone kostet Euch zudem einmalig 49 Euro und noch einmal 39,99 Euro werden für die Anschlussgebühr fällig.

Xiaomi-Übersicht Eigenschaft Xiaomi-12T-Deal Tarif Telefónica green LTE 12 GB Spezial Datenvolumen 12 GB Bandbreite max. 50 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 12,99 Euro Einmalige Gerätekosten 49,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Versandkosten 4,95 Euro Gesamtkosten (24 Monate) 405,70 Euro Reguläre Gerätekosten 447,06 Euro Effektive monatliche Ersparnis ~ 1,72 Euro Zum Angebot*

Wie Ihr der Tarif-Check-Tabelle entnehmen könnt, kostet Euch das Xiaomi 12T bei einem vertrauenswürdigen Händler gerade mindestens 447,06 Euro im Netz. Das Angebot von Media Markt ist also, trotz Handytarif, günstiger und somit spart Ihr im direkten Vergleich effektiv 1,72 Euro im Monat.

Allerdings müsst Ihr hier auf den Zugang zum 5G-Netz verzichten. Da sicher der neue Mobilfunkstandard allerdings immernoch im Ausbau befindet, sollte das für die meisten von Euch kein großes Problem darstellen. Sucht Ihr nach einem günstigen und guten Mittelklasse-Smartphone unter 500 Euro, seid Ihr mit diesem Deal wirklich gut beraten.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Xiaomi 12T auch im Jahr 2023 noch spannend für Euch oder greift Ihr lieber zum Xiaomi 13? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.